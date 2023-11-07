親子筆陣．家教明言：培養孩子恆毅力

【明報專訊】「我有一種信念：當生活給你帶來挫折，當你面臨着困境，當你在競爭中落後，這時候，你是否能夠抵抗誘惑，堅持到底，這就是你是否具有恆毅力。」 這是心理學家Angela Duckworth在其著名的TED Talk中對恆毅力（GRIT）的定義。她認為，GRIT比天賦、智力、好運更能決定一個人的成功。GRIT的理論源於Duckworth的研究，她發現在各種情景中，最終成功的人往往並非最聰明或最有天賦的，卻是最具恆毅力的一群。

遇困難不放棄 造就喬布斯成功

那麼，這種GRIT如何在學生的成長過程中體現呢？我們可以從學業、運動、音樂等各種活動中觀察到。就如深入認識一門新的學問或技能、精通一門樂器、嚴格的體能訓練等都需要時間和耐心，而能夠堅持不懈地練習，即使過程中可能會遇到困難，也不放棄，這就是GRIT的體現。名人領袖的成功經歷也提供了GRIT的生動例證。就如科技巨頭蘋果公司的創辦人喬布斯在少年時期就表現出了高度的恆毅力。儘管他在學校裏的成績並不突出，但他對創新發明的熱愛和堅持讓他最終推出了劃時代的產品。

引導孩子解決問題 家長以身作則

那麼，作為家長，我們如何能夠幫助孩子建立恆毅力呢？

首先，我們需要讓孩子明白，成功需要付出勤勞和努力，在學習的過程中，知識的獲取或技能的掌握並不是唯一目的，更重要的是在經歷為本的體驗中讓孩子勇感面對當中的困難，享受進步帶來的樂趣，並讓他們經驗不放棄才能夠達到的成功喜悅。在經驗的過程中，我們需要常常鼓勵孩子。當孩子在學習或生活中遇到挑戰時，我們可以引導他們解決問題，而不是直接為他們解決。這樣，他們才能學會積極思考，並有信心面對生活中的困難。

當然，我們更需要以身作則，從自身開始展現出恆毅力。孩子會學習父母的行為，如果我們在面對困難時也能堅持不懈，那麼孩子就更容易感染這種精神。

畢竟人生就像一場馬拉松，具備恆毅力的人，更有機會堅持到終點，體驗到成功的喜悅。家長們，培養孩子的恆毅力比提供他們優越的物質生活更為重要。我們更期待的是小孩內在軟實力的成長，培育他們成為未來的領袖棟樑。

文：鄭家明（北角循道學校校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

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[Happy PaMa 教得樂 第474期]