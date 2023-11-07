感創航道：適應人工智能時代

【明報專訊】我曾經聽說過一個比喻，有才華的領導者需要透過博覽群書，填滿知識的「工具箱」；吸收不同範疇的知識，就如為自己的工具箱放入不同的工具，使自己成為「通才」（學識廣博、具有多種才能），以備不時解決管理問題。既然教育是為了培育未來的領導者，那麼現代的學習趨勢不也適用於以上的比喻嗎？綜觀本地的小學課程，學生透過學習不同學科，習得多個科目的知識，基礎科目如語文、數學、常識、視藝等，以及今年公布的《施政報告》所提及將會增加資源的STEAM教學。學生的「工具」早已不缺，在科技的發展、資訊的普及，加上人工智能ChatGPT的突然冒起，讓教師和家長不禁思考孩子的將來會如何？孩子是否已準備好面對人工智能時代？然而，更重要的是如何讓學生懂得使用手上的「工具」。

改變學習模式及方向

相隔多年再踏入大學校園進修教育，我能體會科技的發展為學習方式帶來的改變。教授從開學日起已極力鼓勵我們利用ChatGPT蒐集資料、輔助理解，以至透過與人工智能對話釐清概念。根據教育心理學中的布盧姆分類學（Bloom's taxonomy），知識的學習可以分為6個不同層次：記憶、理解、應用、分析、評鑑和創造。人工智能基本上已可輔助教育者前兩項的功能；然而，透過數據演算和理論歸納所得的答案不一定能套用於現實生活。因此，學習要點更重於個人分析和觀點辯論，而學習的結果更大程度是基於各人過往經驗及技巧。由此可見，當今的學習模式及方向正起着新的變化。

社會倚重善用資源通才

這正是Learning by Doing（LBD）課堂方法中強調的「真實」元素，真實不僅涉及生活化主題和素材，還包括如何將所學與現實生活相結合。教育大同透過LBD課堂學習常識科，給予孩子更多空間，讓學生透過動手學習，取代背誦、溫習、考測的學習模式。在這種模式下，學生需要考慮問題所需的素材，在試錯中尋找答案。這正配合教育局於課程大綱中強調的解難能力發展，使學生在學習知識的同時也習得技巧和態度，就像在獲得「新工具」的同時也學會使用它，讓教育者和學生有更大的空間去探索布盧姆分類學更高的層次（應用、分析、評鑑和創造）。根據高盛經濟學家今年3月發表的研究報告，全球約有18%的職位很有可能在未來被人工智能取代，其中包括建築工程、金融和社會服務等專業領域。這亦意味着社會將來需要倚重的不是執行者，而是擁有應用、分析能力及懂得運用資源的「通才」。

作者簡介：

文：謝欣平（教育大同實習生、香港教育大學學位教師教育文憑（幼兒教育）學生）

由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by Doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第474期]