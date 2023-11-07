家庭有教：B.E.C.K.H.A.M.元素 培育堅毅投入資優兒

【明報專訊】筆者是標準足球迷，最近串流平台上映的《碧咸傳》（Beckham）使筆者憶起當年對足球的熱情與瘋狂。碧咸的「黃金右腳」的確是後無來者，碧咸在紀錄片中憶起父親對自己在傳球和射門的嚴苛要求，曼聯前領隊費格遜早年的栽培，特別在1998年世界盃對阿根廷他因紅牌被驅逐離場、成為「國家罪人」後的保護，以及太太維多利亞多年以來在家庭崗位上的無私配合等，讓碧咸有高度堅持和全情投入，造就他在足球生命中長期有最專業、最高水平的表現。

阮儒理博士（Dr. Joseph Renzulli）定義的資優兒，是對特定範疇有高度興趣、熱忱投入、堅持不懈等（task commitment或作enthusiasm）。資優天賦一直與高度的內在動機（intrinsic motivation）有所關聯，即為了學好、做好而投入參與，哪怕是在過程中困難重重，都會展現出無比堅持和自主學習動機。正如碧咸對鍛煉自己球技的要求，資優兒一般都願意投入學習和反覆練習，因為他們明白不斷學習和練習，對於進步至關重要。家長可以參考以下 B.E.C.K.H.A.M.元素來培育資優兒熱情與投入：

Belief（信念）：鼓勵孩子保持「成長心態」（growth mindset），相信努力、認真、專注、投入等可控制因素，必會使自己成長和進步，困難亦是突破自己表現的機會。

Encouragement（鼓勵）：對孩子的努力投入，加以適當鼓勵和支持；鼓勵不一定要物質的獎賞，也可以是親身陪伴、言語支持、時間遷就、拍拍膊頭、擁抱等。

Challenge（挑戰）：為孩子安排具有一定難度挑戰的機會，好讓他們有明確向前的目標；孩子亦會感受到挑戰帶來的樂趣，同時明白自己的進度、優勢與不足。

Key（關鍵）：讓孩子明白自己的能力在特定的範疇上，的確比同儕稍為出眾，因此自己的角色更關鍵，更重要，更能夠專注用心，而遇到困難時就更能堅持與改進。

Honour（榮譽）：與所有人一樣，榮譽與殊榮對資優兒有一定程度的鼓勵，因此家長不妨間中安排孩子參與比賽，有機會獲取榮譽之餘，同時是吸收經驗的機會，並學習「勝不驕、敗不餒」的氣魄。

Autonomy（自主）：孩子在特定而出色的範疇上有一定的水平，因此對自己的能力和進度有一定程度的心得，亦更有主見。家長不妨讓孩子學習自主管理，在學習和練習的事宜、時間和方法，容許他們有一定的自主度。

Model（模範）：家長自身也要成為孩子的模範，即使自己在孩子傑出的範疇上未必出眾，也可以在其他的生活環節中表現出努力、堅持、認真、投入、不怕失敗等情操。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第474期]