教學新模式：軟硬件俱備 促進自主學習增彈性

【明報專訊】賽馬會「混合式學習」計劃負責人藍澧銓教授表示，其實在疫情之前，本港教育界已有e-learning（電子學習）、mobile learning（移動學習）的概念，「不少教師會把一些影像、資料放在網上，讓學生在家中自行抽空去看、去閱讀，在學校課堂則如常教書，某程度上，這種都可以叫做blended learning」。惟他認為，blended learning的應用，不該局限於此，「這樣的e-learning、mobile learning，都只屬於輔助角色，並沒有為課堂規劃、授課模式帶來轉變。但今時今日，VR（虛擬實境）、AI（人工智能）也誕生了，若繼續沿用這種blended learning，我覺得實在浪費了機遇」。

教師巧妙規劃 解決課時問題

藍澧銓又謂，以香港目前的硬件和軟件來說，絕對有條件推動更高層次的blended learning，「在科技上，香港的寬頻滲透率、平均寬頻速度，都是位處世界前列，而每所學校的電腦器材亦充足，不構成問題；至於軟件如教師、學生，他們的接受程度也很高」。但他補充，不管師生的心態如何，blended learning都是值得去推廣，「因為blended learning牽涉很多自主學習的元素，這些都是學生未來必須擁有的技能，所以斷不能因為學校、教師或學生抗拒而不去發展，反而是，我們有什麼方法，可令他們更開放接受呢」？

他承認，相比起外國，香港課時緊張，或許會是推動blended learning的阻力，「blended learning很着重學生與教師的互動接觸，這部分確實會多花了時間；但另一方面，它又有很多自學的部分，這裏又可騰出課時。在此消彼長下，只要教師能夠巧妙規劃，我相信課時問題，是可以解決」。

[Happy PaMa 教得樂 第475期]