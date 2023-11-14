家家有禮：合家歡競技 為街馬熱身

活動需要大小健兒共同挑戰任務，既可從中學習小知識，又可培養親子感情。（機構提供）

【明報專訊】一年一度的「香港街馬2023」再度歸來，一眾大小健兒準備好未？為促進全港家庭的身心靈健康，提升大家抵禦身體及情緒疾病的能力，今年「香港街馬」得到MegaBox贊助，與香港社會創投基金合作，率先推出合家歡競賽活動「街馬『家』時賽@MegaBox」。活動集4大健康元素於一身，分別是「運動」、「飲食」、「溝通」和「休息」，以此設計出不同任務及動靜兼備的遊戲，包括親子單車接力之旅、跳躍球比併、冰壺達陣、健康飲食小知識、軟式飛盤、雙人瑜伽等，並分佈在商場不同店舖內，讓家庭總動員一起參與，為全城街馬熱身！

活動須以家庭作參加單位，一家大小齊心合力，在限時內完成任務就可獲得獎牌及證書，但凡報名亦可獲得活動紀念Tee及禮品包，包括運動用品、毛巾及現金券等，活動既有意義，又可共享快樂親子時光，有興趣的爸媽記得報名！

整理：陳真紀、顏燕雯

■街馬「家」時賽@MegaBox

日期：12月9日（周六）

時間：上午9:00至下午12:30

地點：九龍灣MegaBox

費用：2人隊伍$150，3人隊伍$230

截止報名日期：11月27日

查詢：9841 7323

[Happy PaMa 教得樂 第475期]