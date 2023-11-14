親子筆陣．玩創校長：多元宇宙的教育與成長

【明報專訊】作為一名小學校長，我在每年10至11月都會安排小一面試。與大量家長們會面的過程中，我都發現許多香港的家長的自身教育經歷，都是一條線的香港教育向導：從幼稚園升到小學，經過小五六呈分試進入中學，然後參加中五會考和中七年高考，最後以大學聯招的方式進入大學，完成大學後開啟了他們的人生職場道路。在香港的教育思維中，任何學生偏離了這條單一的升學路徑，就被標籤為失敗的學生，這構成了極沉重的壓力。

然而，我想強調的是，學習並不僅僅是單一的道路。近年來，關於多元宇宙（multi-universe）的概念在電影中被廣泛討論。多元宇宙的理論認為，同一件事其實有許多不同的變數，有許多不同的可能性，不同的多元宇宙也出現不同性格及特徵的英雄人物。

對於學生成長及升學途徑來說，也有多條路可以走，而不僅只一種香港傳統的升學道路。今天的香港家長，擁有更多的升學資訊，香港亦連接國際與內地的發展，香港的中小學教學方法及學制已經變得多元化，有政府津貼、直資、私立學校的選擇，同時也可以選擇香港課程或不同的國際學程；升讀專上院校也有更多選擇，除了升讀香港本地大學，也可以選擇不同的香港自資院校，或者升讀內地及海外大學。這些都說明我們不應該將學生的學習與升學路徑單一化。

按照興趣和能力 探索學習道路

教育目的不僅僅是讓學生掌握一種學習的方法或者一種知識，更重要的是讓學生擁有自我學習的能力。如果我們將每個學生的學習想象成一種多重的宇宙，那麼學生可以按照自己的興趣和能力，去探索自己的學習道路。這就是我們教育需要探討的地方。

在現實生活中，學習並不是按照一個固定的順序進行的。例如，如果我們想學習做麵包，我們可能不會從頭到尾參加一個麵包師傳課程，而是會先購買一部麵包機，嘗試自己做，然後在遇到問題的時候去尋找解決方法，如上網查找教程，甚至報名參加工廠大廈搞的麵包興趣班課程，最後每一個家中做過麵包的人，他們學習做麵包的方法，以及麵包味道的產出，也是各有不同。

學生要有批判思考 自我學習能力

這種學習方式被稱為自我導向學習（self-directed learning）。這種學習方式的出現，正好符合現代教育的發展趨勢。在這個信息爆炸的時代，學生需要有批判思考和自我學習的能力，而不僅僅是記憶和應試的能力。這樣，他們才能適應不斷變化的世界，並在未來的生活和工作中取得成功。

多元宇宙的電影橋段提醒我們，每個學生都應有自己獨特的學習道路。我們作為家長及教師的責任，就是幫助他們找到自己的道路，並給他們提供必要的支持和指導。我們需要改變我們對教育的觀念，將其視為一種多元化、個人化的學習過程，而不僅僅是一種標準化的訓練過程，只有這樣，我們的學生才能在未來的世界中取得成功。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第475期]