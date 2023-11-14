國際親子台：黑色的豬與藍色的鴨

【明報專訊】近來才有機會看《非常律師禹英禑》這套韓國片集，原來該劇去年播出時已引來韓流熱話，曾登上Netflix全球收視冠軍，還引起當地的「禹英禑症候群」現象。這劇的主角是高智能的天才律師禹英禑，同時她是自閉症患者，在律師界憑其過目不忘的超強記憶力，屢屢在法庭上道出關鍵所在，並在條文中找到破綻。

擁有超強記憶力 卻活在自己世界

這片吸引我的，是劇中對禹英禑的描述。它一開始以一個充滿鴨仔的鏡頭作為借代，在所有黃色鴨仔中，有一隻藍色的另類，而禹英禑，就正是那隻藍色的鴨。

劇中的她，每一次要進入會議室前，都要先在門外數五下，才有勇氣把腳跨到下一個空間。她每餐只會重複吃相同的食物（海苔壽司），習慣每日重複相同的日程，並有其獨特的愛好（鯨魚）。在5歲前，她不會開口說話，但第一次開聲，便是對刑法倒背如流了。她天生缺乏心智理論能力（theory of mind）——即從別人角度看事物的能力。所以，不明白的人，會認為她自我中心，但事實是，她只能活在自己的世界。

當大家看到她在庭上侃侃而談時，會對她的超強記憶力心生羨慕，但另一方面的她，其實承受着我們想不到的困難，甚至連辦公大樓下的旋轉門也成為她跨越不了的障礙。

不知大家有否讀過《黑色的豬》這書，書中主角就是在一眾肉色豬中的異類，牠一直以來因為膚色而備受歧視。儘管牠很努力融入豬群，甚至不惜在自己黑色的豬身上塗上肉色來掩飾身分，讓自己看起來比較像「正常」的豬。但一場大雨，把牠身上的顏料都冲掉，令牠變回本來的黑色。

那一刻，牠很想哭，牠以為一場大雨，讓牠再次跌入被排擠的行列。沒想到除了牠以外，還有其他不同顏色的豬在雨中褪色，包括綠色、紅色、藍色的豬。原來世上有這樣不同的大家，於是這些五顏六色的小豬，就開始在雨中玩捉迷藏。

孩子漂亮之處被掩蓋

你看到嗎？這才是真實，每個孩子也很獨特，有的他像藍色的鴨，有的她像黑色的豬。我們經常以為把孩子變成跟主流一樣，他就會安全過渡到成功之地；殊不知我們無意間把孩子的漂亮之處給掩蓋了，把孩子變成一隻普通不過的小豬/小鴨，卻忘了欣賞，他本來的顏色，就是如此美麗動人。

英禑幸運地遇上看到她是天才而不是怪胎的爸爸。她形容自己是混入白鯨群的一角鯨，儘管有時會難以適應，不時也會遭遇異樣眼光，但她坦然面對自己的奇特古怪，因為她確信自己活的是有價值的人生，這也是爸爸一直讓她相信的事。

但願每個父母也讓孩子堅信，無論是黑色的豬還是藍色的鴨，都可以活出有價值的漂亮人生。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第475期]