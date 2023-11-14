教女無方：100分媽媽

【明報專訊】最近在臉書上看到一個舊生帖文，內容是悼念剛過世的母親，文章最後表揚母親是100分媽媽，很被她的文字感動。

我們都想當上100分媽媽，於是我們為子女預備最好的。打從計劃要孩子時，已盤算着如何儲到600萬（多年前某廣告「估計」要400萬，新版本已把養大一個小孩的所需儲蓄提升至600萬），才算安心供養子女。然後預備孩子出世的必需品，花上過萬元買那些經過檢定的無害物質用品，甚至聽過有父母因着孩子快出生而特意買車代步。待孩子健康成長，我們又要為孩子安排最好的學校、五花八門的課外活動、最多人推介的補習。與其他家長一談，發現做漏了什麼都會感到內疚不安。孩子的健康、學業、潛能發展都成了母親自評的計分項目。

子女評分最珍貴

或許我們都遇見過港鐵車廂內母親替孩子溫習、背乘數表、串生字的情况，我們都見證着母親盡力，可以給她一個100分嗎？記得蘇菲考小學時，我只替她選了5間報考，有家長朋友語重心長地規勸我，應為蘇菲多考幾間學校，安全些保險些，工作如何忙也要為蘇菲設想。感謝那個家長朋友的真誠關心，我也實在不安了好一會，彷彿少報幾間小學，是剝奪了蘇菲的機會，做了對不起女兒的事。之後，蘇菲的中文科成績落後，我卻沒替她安排補習，從家長朋友的眼神，我知道我正被扣分。原來許多時候，評分的壓力是來自外界的。

以上評分重要嗎？靜心想想，我們在努力滿足社會時下對100分母親的定義？還是我們擔心被評為不負責任的母親而過度負責任，將子女的責任也扛上身？蘇菲初小時手冊幾乎天天都有班主任寫下她欠帶東西的紅字，看到紅字自然血脈沸騰，可是那個專注力缺乏的小蘇菲就是這方面較人落後，要空間方法繼續努力，做好媽媽的工作就是幫助她找方法慢慢追落後。我不必因為那些紅字感到羞愧，也毋須因為蘇菲英文底子好，輕易取得高分過於驕傲；那是別人看見的結果，重要是我們做了多少在子女身上，更重要是子女感覺到我們做了多少在他身上。

相信作為母親，最希望得到的100分應是由子女評定的。那可先問問我們作為子女的，心目中100分母親是怎樣的？

我的舊生表揚母親100分，並非她教出一個文武雙全、成績超卓、成長路上沒有困難的女兒，而是母親無論女兒是怎樣、可不可愛都那麼愛她，愛家人。

文：蘇菲媽

中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第475期]