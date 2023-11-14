童繪遊樂場：呈分試主題：一點透視

宜用油性筆：在表達一點透視繪畫時，大多數會採用均等粗度的線條，但線條若能夠具有粗幼的適量變化，可以令內容更加主次分明和立體。在此提提大家，黑色的線條筆以墨色濃和快乾為佳，「油性」當然更加理想。（作者提供）

鉛筆輕輕畫：從這幅導師的示範圖可見，將書房與睡房合二為一，正切合了香港的居住環境，除了主要的書枱和睡牀之外，書櫃內的書本或層板上的擺設，學生可因應時間或個人構思增加及減少，圖中的鉛筆線清晰可見，是為了方便大家理解透視的原理，在真正執行時，鉛筆線只需輕輕畫上，方便稍後清除。（作者提供）

【明報專訊】繼上期講述了絕對是一個冷門的呈分試主題後，今期講述一個絕對熱門的「一點透視」。

其實透視的功能，在我們日常繪畫時經常接觸得到，特別在描繪景物為主題的畫作，又或是較為次要的畫作背景，這時便需要在透視上有更深入的了解，以求畫作在這方面有更合理的視覺效果。

大家在最初接觸繪畫時，其實已對透視有了基本認識，「近大遠小」便正是透視的基本概念，而「一點透視」的原理，就是在畫作上先確立一個中心點，往後將所有繪畫內容都歸納在這中心點（又稱為消失點）上，其實名稱不太重要，大家在繪畫時只要緊記這種透視方法用上「點」就可以。除了一點透視之外，還有兩點透視（又稱為成角透視）和三點透視，但按照以往呈分試考題的經驗，大部分只會採用頭兩種透視方法，再代入不同項目作出規範，例如家中客廳、睡房，甚至街景，也曾被引用，而當中以學生表現自己的睡房較為常見。

◆一點透視作品表現時注意事項

1.先要了解代入項目的特性，這將與往後繪畫的內容有直接關係。

2.排除現實因素，學生應以全新概念為基礎，重新編排房間內所有內容，以簡潔為主，不要老是想着現實的家居環境，室內擺設以有利表達主題特性為佳。

3.在正式開始前，最好先繪畫一幅簡單的平面圖，將內容的位置分配好，減低往後不必要的修改。

4.大多數的一點透視作品，只採用均等的黑線條表現，但偶然也會加上色彩來提升視覺效果，例如淡水彩或木顏色，這點要遵照校方考試指引，但如果採用淡水彩，使用的黑色線條筆必須是「油性」，這樣線條才不會被水彩化開。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第475期]