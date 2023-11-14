多元導航：「錯誤」或是最好的安排

【明報專訊】教養孩子，對不少家長來說是甜蜜的負擔。當孩子開始出現父母心中的「偏差行為」，本應親密的家庭關係，就可能轉化帶來源源不絕的矛盾和壓力。父母的管控愈嚴苛，孩子的反抗就愈激烈，兩者陷入「你追我躲」的困局，只會兩敗俱傷。

小Y是一名中三學生，比起令他厭倦的傳統教學模式，他更嚮往發展自己的獨特技能。因此，他想轉到職業技能訓練學校，然而這個想法成為了母子兩人日夜爭吵的導火線。「你為什麼要去那些其他人眼中不理想的學校？」、「如果你堅持要轉校的話，就當我沒有你這個兒子！」面對着排山倒海的指摘和質疑，小Y終究承受不了並到社工室尋求協助。小Y一方面因得不到媽媽的理解和認同而感到失望，另一方面亦開始反思自己是否一個「壞」兒子而感到自責，甚至想離家出走來逃避衝突。

父母先處理內心焦慮

我主動聯絡了Y媽。作為母親，她認為有責任確保孩子走在正確的道路上，健康且安穩地成長。她承認自己的語氣可能過於嚴厲，對兒子造成了傷害，對此感到自責和懊悔。我鼓勵Y媽在與兒子和解前，先處理自己內心的焦慮。因為她期望成為一個稱職的母親，給予兒子最適切的照顧，所以當兒子的行為偏離她認為正確的道路時，便感到困惑和無助。我協助Y媽理解子女的心聲和調整自己作為父母的責任，並邀請她學習如何與兒子溝通，陪同兒子分析不同選擇的可能結果，以及如何根據兒子的強項去面對挑戰。

其後，我邀請了小Y及其父母一同會面，讓他們互相分享自己的想法與感受，也藉此回應彼此的擔憂。最終小Y明白媽媽心底裏的關愛，而Y媽也聆聽了兒子的計劃和決心，他們一起冷靜地分析轉校對未來升學的影響。在父母的理解和支持下，小Y完成中三後轉到職業技能訓練學校繼續升學，朝專業設計的導向發展。

青少年在青春期身心變化不斷，為了尋覓和實現自我而開始離開父母的護蔭，這往往成為我們成人眼中的「忤逆」。大人習慣說教，期望孩子不「行差踏錯」。但試問有誰不是從錯誤中學會自我反思、承擔責任，並由稚嫩變得成熟？既然說教只會拉開我們與青少年之間的距離，窒礙溝通，何不嘗試新的溝通模式？

保持好奇心與良好溝通

我們嘗試放下單向的說教模式，重拾雙向溝通和好奇心。唯有對青少年的想法展現出好奇和接納，我們才能真正地陪伴他們成長。當青少年提出他們所面臨的困境時，我們可以用「謝謝你告訴我」、「看來這個情况讓你感到困擾」、「你是如何理解這個情况的？」等方式來激發他們的思考。我們可以陪伴孩子探索他們每一個想法背後的需要和價值，並一起準備面對每一個行動可能帶來的後果。這樣，即使青少年面臨挑戰或遭遇挫折，他們也能穩穩地站起來，從失敗中找到重新出發的動力，一步步克服困難。

文：潘雪（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第475期]