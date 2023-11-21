家家有禮：聖誕打卡樂園 飄雪下溜冰

【明報專訊】戶外飄雪、聖誕樹、聖誕老人……一個地方齊集充滿聖誕氣氛的元素，爸媽們，快帶同小朋友展開聖誕樂悠之旅吧！今個聖誕節，葵芳新都會廣場將打造充滿美式聖誕氛圍的「夢幻冬日雪之國」，帶來4大冬日主題活動。打頭陣有戶外飄雪溜冰場「城市雪印」，溜冰場採用了環保技術研發，配合燈光及音響設備，一邊降下綿綿飄雪，一邊讓一家大細享受溜冰樂趣。The Point會員只要憑指定積分或即日以電子貨幣消費滿$500，即可體驗45分鐘的雙人自助溜冰。

此外，溜冰場旁還有充滿聖誕特色的「飄雪冬日」打卡園區，3大打卡裝置包括五光十色的「7米高巨型聖誕樹」、還原經典歐美聖誕佈置的「Bling雪玻璃球」及設有互動感應裝置的「幻彩水晶球」。至於聖誕老人也將驚喜現身，他會於指定時間在樹屋登場與大家見面並拍照！商場亦會於12月的周末舉行「冬日雪．祭」聖誕美食手作市集，雲集超過50個不同類型的人氣品牌攤檔，包括應節的手作禮品、食物及飲品，最適合用來作聖誕禮物。

■INFO

新都會廣場「夢幻冬日雪之國」

日期︰即日至2024年1月1日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰新都會廣場L4露天廣場

查詢︰2429 6500

文：陳真紀、顏燕雯

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