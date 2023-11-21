送新都會廣場「城市雪印」雙人自助溜冰體驗

【明報專訊】新都會廣場送出「城市雪印」雙人自助溜冰體驗（45分鐘）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲雙人溜冰體驗名額1個，日期為12月9及10日，適合4歲以上人士參與。有興趣的讀者請於12月1日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名（須與其中一名參加者身分證相同）、聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。
問：請說出「飄雪冬日」打卡園區其中一個裝置名稱。
[Happy PaMa 教得樂 第476期]
【明報專訊】新都會廣場送出「城市雪印」雙人自助溜冰體驗（45分鐘）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲雙人溜冰體驗名額1個，日期為12月9及10日，適合4歲以上人士參與。有興趣的讀者請於12月1日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名（須與其中一名參加者身分證相同）、聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。
問：請說出「飄雪冬日」打卡園區其中一個裝置名稱。
[Happy PaMa 教得樂 第476期]
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