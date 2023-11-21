送wwwtc mall「感恩禮品套裝」

【明報專訊】wwwtc mall送出「感恩禮品套裝」 (圖2)予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份包括帝苑餅店原味蝴蝶酥至尊禮盒180克及Miffy萬用罐及掛耳咖啡包。名額8個，每人可獲禮品1份。有興趣的讀者請於12月5日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。
問：wwwtc mall「初冬禮遇」活動推廣至幾月幾日？
[Happy PaMa 教得樂 第476期]
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