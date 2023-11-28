P牌父母：評估24個品格 放大強項美德 學習正向教養 活出快樂人生

【明報專訊】隨着時代進步，育兒觀念改變，新一代的父母，大多明白體罰無助教好子女，大家都致力追求更正面、正向的管教方式，期望能成為更優秀的家長。然而，不打不罵就等於「正向教養」嗎？「P牌父母」系列，今次找來註冊輔導心理學家，剖析「正向教養」的核心概念，幫助父母掌握箇中精髓，與小朋友一起經歷快樂和幸福的人生。

文︰沈雅詩

說起「正向教養」（或「正向家庭教育」、「正向管教」），不少家長腦海或立時浮現「不打罵」、「正能量」、「多讚少彈」等觀念，註冊輔導心理學家、香港遊戲及心理治療學苑聯合創辦人郭䔝彤（Hiro）表示，這種聯想並沒有錯，只是不局限於此，「正向教養」所涵蓋的層面比這些更廣闊，「嚴格來說，『正向教養』是把『正向心理學』的理念，應用在家庭教育之中。所以想理解『正向教養』，首先要認識什麼是『正向心理學』」。

華人家長多聚焦缺點

「正向心理學」起源於1990年代，由美國著名心理學家馬丁．沙利文（Martin Seligman）聯同其他心理學家及學者發展出來，它跟傳統心理學的最大分別，在於摒棄把焦點放在改善人的弱點和不足之上，而是轉移到正視人的優勢和長處，助其發揮，讓人活得更快樂、有意義和豐盛。

Hiro坦言，受傳統文化和教育影響，華人家長傾向把目光放在孩子的「缺點」上，期望予以糾正，亦甚少對小朋友運用欣賞的詞彙，一來是不習慣說，二來也擔心說了會「讚壞」孩子。可是，大家都忽略了，經常被看扁、被挑剔的小朋友，其實很容易陷入「習得性無助」（learned helplessness）的狀態，「Martin Seligman曾經做過一個實驗，實驗結果告訴我們，不論是動物或人類，當接連不斷地遭受挫折，往往會認定自己對一切都是無能為力的，這種氣餒的感覺，會使之放棄任何行動和嘗試」。她說，當小朋友屢遭批評，便容易自我標籤，覺得自己「很差」、「無用」，正因為這種無力感，導致他們出現父母最不樂見的「懶散」、「無動力」、「拖拖拉拉」等行為。

6種美德 提升幸福感

因此，想子女健康成長，避免落入死胡同，Hiro建議家長運用「正向教養」，當中有兩個重要的概念，一是發掘小朋友的強項，二是提升他們的幸福感。她表示，強項並非指學科表現或音樂、運動等技能，Martin Seligman所指的「強項」，是個人的正向特質，他與心理學家彼得森．克里斯托弗（Christopher Peterson）把200多種人性正向特質歸納成6種美德，並延伸出24個品格強項，包括：（表）

1.智慧與知識

品格強項：好奇心、洞察力、喜愛學習、創造力、判斷力

2.勇氣

品格強項：勇敢、堅毅、正直、活力

3.仁愛

品格強項：仁慈、愛、社交智慧

4.正義

品格強項：公平、領導能力、團體精神

5.節制

品格強項：自制力、謹慎、謙遜、寬恕

6.靈性及超越

品格強項：感恩、欣賞美麗、希望、幽默感、靈性

Hiro表示，每個人、甚或乎是SEN（有特殊教育需要）的小朋友，天生都有這24個品格，只是比重不一，「『正向心理學』有通用量表，家長可以替小朋友檢視一下，嘗試找出他們5個最外顯、最突出的品格強項，並協助孩子加以發揮」。

她續謂，當小朋友的品格強項能夠被發掘及發揮，會更容易經歷到PERMA，即是正向情緒（positive emotions）、全情投入（engagement）、正向人際關係（relationships）、生命意義（meaning）和成就感（achievement），從而產生幸福的感覺。

以鼓勵代替責罵

「不少研究指出，當人能夠展現自身強項，會帶來正向情緒，包括感到愉悅、滿足、自豪、感恩等；而提升某些品格強項，例如仁慈、愛、社交智慧，則有助建立正向人際關係。另外，運用強項去解難處事，讓人更全神貫注和投入，也能帶來成就感。在這種氛圍下，人便會樂於追求生命的成長，活出更有意義的人生。」

那麼，「正向教養」就等於「有讚無彈」嗎？非也。Hiro強調，並非要家長把小朋友的弱點視而不見，只是希望父母明白，孩子有偏差行為，不過是他們的品格強項被過分使用（overuse）或未被充分使用（underuse）的後果，她舉例：「一個小朋友，擁有好奇心，可以為他們的認知發展帶來好處，但若過分使用，便有可能做出侵犯私隱的行為，令別人感到尷尬、不自在。」家長可以接納、理解的態度，溫和堅定地跟小朋友溝通，並教導他們如何恰當地運用或培養品格強項，「如上述情况，家長可多些提升小朋友的社交智慧，讓他們學習理解別人的感受」。

她補充，面對子女未如理想的行為，家長的管教態度很重要，「正向教養」主張以鼓勵代替責罵，「因為經常感到被愛、被鼓舞的孩子，自尊感和希望感都會較高，我們深信，一個心理基礎打得好的兒童，他們是會懂得運用自己的強項去改善弱項，修正不理想的行為」。

有效修補親子關係

綜合多年臨牀經驗，Hiro坦言，「正向教養」並非神仙棒，不能保證孩子發揮了品格強項，就會百分百獲得成功，但它卻能夠幫助小朋友在面對失敗時，有能力重整旗鼓，同時也有助提升親子關係。她透露，曾有一名事業有成的媽媽來尋求協助，原因是不滿念高小的兒子學習動機低，也抱怨孩子抗拒跟她溝通，亦指小朋友生性懦弱，擔心他怕事的性格，將來難成大器。「媽媽向我所表達的，都是兒子有多差，希望我能提供方法，去改善他的行為問題。但其實當時我覺得，最需要處理的，一是親子關係，二是小朋友的自信心問題。」

在輔導過程中，Hiro引導媽媽在生活中運用「強項放大鏡」，多找着兒子的強項與美德，「小男孩被同學改花名，不單沒有發怒，還不記仇，願意向曾經『欺負』他的同學伸出援手，可見他是一個很有寬恕力的小朋友，而且很仁慈、很有愛，這些特質，都能夠讓他跟別人建立良好的關係」。至於他之所以不願意跟媽媽多說半句、欠缺學習動機，Hiro分析，跟家庭的教養手法有關，「我感受到媽媽很着眼於兒子『做錯』的地方，會很努力去糾正他，但這樣，容易令小朋友產生受挫、氣餒的情緒，以致他愈來愈退縮，亦不想向媽媽表達，因為彷彿他說什麼，都是錯的」。

Hiro說，自從這個媽媽改用「正向教養」手法後，小男孩漸漸打開心扉，學習態度亦有改善，母子關係更得到很大的修補，「每個子女，都希望父母欣賞自己做得好或做得到的地方，而做一個懂得欣賞子女的父母，也可以令自己胸襟氣度更宏寬，壓力也會少一些」。

[Happy PaMa 教得樂 第477期]