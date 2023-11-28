感講你知：同哀悼 謀對策

【明報專訊】開學以來的學生自殺潮令人痛心，也在學界和社會響起警號。政府和社會各界都提出建議，應對學生心理健康危機。「JUST FEEL 感講」也在本月舉辦了一場有關「社交情意教育和預防學童自殺」的研討會，希望幫助學校去思考全面的預防策略。在研討會的開始，我們沒有馬上進入正題，而是派發「感受需要卡」予會眾，讓大家在寧靜中消化對此波學生自殺潮的感受，再彼此連結和支持。

面對接納內心感受

新聞一串串數字，代表着一個個獨一無二的生命。我們都不忍再有年輕人逝去，因此都爭分奪秒地思考，希望拯救到更多寶貴的生命。但在這個過程中，我們或許會麻木了自己的感受，尤其壓抑那些負面感受，只是叫自己「向前看」。面對排山倒海的事務和責任，我們更可能早已被壓得喘不過氣來，卻無從抒發。

在學生自殺潮下，我們認為首先要做的，是一同面對和接納我們內心的感受，去肯定這些感受是我們身為人重要而真實的部分。「善意溝通」中有個概念叫「生命之樹」（The NVC Tree of Life），根部代表「自我連結」，樹幹是「同理他人」和「表達自己」，意思是當我們能夠同理自己的感受，人性化地看待自己，才有足夠的內在力量，去人性化地看待和幫助別人。

我們機構內部也做過一次「自我連結」的對話圈，讓成員一起哀悼在這段時間的感受，成員可按身心狀態選擇分享與否。面對共同關注的情况，我們有不一樣的感受，有對逝者的哀傷，有對教師的擔心，有對工作的無力，也有勾起自身經歷的複雜情感。我們沒有特別以言語去回應，而是藉着不打斷的聆聽和對視，去營造一個安全、開放的空間，彼此接納和支持。

建立察覺情緒能力

在研討會上，我們的策略伙伴、有逾40年歷史的美國社交情意教育機構Committee for Children，分享了他們在2019年有關「社交情意教育和預防學童自殺」的研究，顯示絕望和焦慮等是自殺的危險因素。而作為全面預防、及早察覺與早期介入方式（精神健康第一層支援），「社交情意教育課程」促進學生自我認知、自我管理、社交認知、人際關係、負責任決定能力，證實有助減輕以上的危險因素。

教育局呼籲全港學校開展「多關懷．添幸福」大行動，並透過5個範疇鼓勵學生自我關懷，包括「愛護自己」、「管理自己」、「關愛他人」、「建立及維繫正向的關係」和「作出負責任的決定」，正正與社交情意教育的五大核心能力息息相關。

在「感講伙伴學校計劃」中，除了社交情意教育課程外，我們也配合心情記錄課冊、溝通互動工具等，建立學生的「自我認知」，即察覺情緒的能力，這些資源也幫助教師和家長識別有情緒需要的學生。有媽媽分享，長子早前入選了足球隊，全家一起慶祝時幼子沒有特別反應。後來媽媽驚訝地在課冊中發現，原來幼子很傷心，因為哥哥入選足球隊，但自己落選了。媽媽其後邀請幼子分享感受，他忍不住哭出來。培養學生表達感受需要的習慣，有助預防情緒及行為問題，亦減省教師和家長識別高危學生的負擔。學校可先嘗試改良現有的工具，加入心情記錄元素，長遠可考慮以全校參與模式推動社交情意教育，更全面支援學生身心靈發展。

邀請各位教育同工、家長，以及關注學生的每一人，都先好好照顧自己的身心健康，共同哀悼學生自殺潮下的感受，再一起思考全面的預防應對策略。

文：楊思毅（JUST FEEL感講共同創辦人暨執行總監）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第477期]