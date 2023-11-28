【明報專訊】近月接連發生多宗學生自殺個案，王師奶替這些年輕學子擔心，究竟他們內心想的是什麼？香港報章已經好自律，不把自殺消息擴而大之，避免羊群效應。但1個月內，竟有13歲嘉諾撒聖家書院女生在校內墮樓；19歲中大男生校內跳橋；18歲港大男生寓所內吸氦氣；10月17日一名男生在培正中學墮樓，以上個案全部死亡。香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心統計，今年8至10月有22宗涉及18歲以下人士或大專學生企圖輕生，比去年同期上升1倍，其中15人離世。小婦人膽汁少，寫這些數字時，手軟兼打冷震。

不少有心人在這方面努力，如葉兆輝教授、明愛、撒瑪利亞會及歷屆教育署長局長，還有一些教育議會或校長會，都曾關注學童輕生事件。這麼多專家、高官都關注和出謀獻策，何以輕生個案不降反升？一些專家認為壓力是導致學生輕生的主要原因，其次是對年輕人的輔導和溝通不足。有社工評估，學生輕生是因為學校壓力。有機構建議學校定期推行師生輕鬆愉快的活動，優先介入被診斷有精神病、與父母關係不佳、有失眠問題等的學生。

教局展開關懷行動 提升學生「幸福感」

教育局亦迅速回應——教育局副秘書長蘇婉儀呼籲全港學校展開「多關懷．添幸福」大行動，提升學生「幸福感」。行動有3大方向，一、建議學校認真審視學生功課量、測驗考試安排；二、舉辦「精神健康日」，在校園設置「精神健康角」或「紓緩教室」，並鼓勵師生平日「互相做出關懷手勢」，又或舉行相關的招募或比賽，讓學生感到同伴的支持和溫暖」；三、提議班主任增加和學生交流和分享。教育局又已上載「精神健康素養資源套」，並會向所有資助中、小學發放「校園．好精神」和「家長學生．好精神」兩筆津貼，資助學校推行活動。

所有調查、建議和行動都出於善意，但恕王師奶斗膽說一句：「全是虛言」，根本摸不到問題核心。每逢有學生輕生，真專家或跟大隊人云亦云的偽專家，或一些自命KOL及一嚿雲的議員們都說一大堆什麼壓力、輔導、溝通、家庭關係這些爛透名詞，千篇一律，齋噏廢噏，有鬼用咩！十日八日之後，熱潮過去，這些例牌「偉論」，煙消雲散。不講其他，單講壓力，王師奶想知你們所謂壓力講的是什麼？考試壓力怕升不到班？公開試怕派不到中學或大學？如果這是主要原因，過去這麼多年有解決過嗎？

教育龍頭任期短 癥結問題難解決

回顧過去20多年，所有教育領導人都跟特首的轉換而轉換。董建華時代是李國章，曾蔭權時代是孫明揚，梁振英時代是吳克儉，林鄭月娥時代是楊潤雄，現任是蔡若蓮。這些教育龍頭都沒有長遠的教育計劃，他們在做官，能妥善解決目前問題已是阿彌陀佛，怎會去想用改制度或增加大學學位以減少學生壓力呢！王師奶唔怪局長們的不作為，人亡（下台之意）政息，5年任期真係無可作為。

反而副秘書長蘇婉儀有些行動，她提議的「幸福感」好有童真，也衷心祝願她的「健康角」和「關懷手勢」童話式的美麗構想能夠實現。

走筆至此，忽傳來青衣長安邨有少年吊頸，王師奶擲筆三嘆。本稿尚未付印時，再聞上水穿校服少女墮樓身亡。唉！人間何世？

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第477期]