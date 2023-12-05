與藍精靈過「十分勁」聖誕

【明報專訊】「藍精靈，十分勁！」是不少爸媽都會唱的卡通歌曲，今年更加可以帶小朋友與藍精靈過一個十分勁的聖誕！為慶祝《藍精靈》誕生65周年，東薈城名店倉與藍精靈首度聯乘打造「Smurfs Up Christmas」聖誕主題活動，把商場搖身一變成為充滿驚喜的藍精靈聖誕村莊，一眾活潑鬼馬的藍精靈更會以全新充滿科幻未來感的聖誕造型登場。當中6大主題區域包括全球首次展出的4米高巨型「藍極光精靈」、8米高「燈光動感聖誕樹」、沉浸式「『蘑』幻迷離蘑菇屋」、超刺激互動遊戲「藍精靈聖誕大冒險」以及「藍精靈璀璨長廊」節日燈飾！此外還有7米長的「邪惡巫師加達」充氣裝置，比例之大讓大家猶如縮小得跟藍精靈一樣，非常有趣可愛！

至於場內人氣日式西餐廳「QUE by Rin Horiuchi」亦會同步打造成藍精靈聖誕餐館，推出多款藍精靈主題美食，包括牛肉漢堡、藍極光棉花糖沙冰和提拉米蘇盆栽；而於指定日子，場內更有一系列獨家節慶活動如藍精靈聖誕見面會等，大家密切留意！

◆東薈城名店倉「Smurfs Up Christmas」

日期：即日至2024年1月2日

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場、二樓天橋及地下

時間：上午10:00至晚上10:00

查詢：2109 2933

■送聖誕毛公仔飾物及冬日巧克力薄片禮盒

東薈城名店倉送出「東薈城名店倉×藍精靈」限量版聖誕毛公仔飾物及Venchi × BANNECKER冬日巧克力薄片禮盒予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

有興趣的讀者請於12月12日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「邪惡巫師加達」充氣裝置長多少米？

[Happy PaMa 教得樂 第478期]