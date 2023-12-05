【明報專訊】踏入12月，英國各地的聖誕市集相繼開幕，各家各戶都開始佈置聖誕裝飾，節日氣氛日漸濃厚。

聖誕月 張燈結綵照亮寒夜

香港家居佈置聖誕裝飾一向都有，但由於香港人的居住面積較細而且都是住在高樓大廈之內，裝飾的規模自然較小亦只限室內。相反，英國家庭除了有棵大聖誕樹外，好些家庭更會把前園大事佈置一番。我住的小鎮上，有好些鄰居不但張燈結綵，更會有不同的公仔造型置於前園；就算現在能源價格仍然高漲，他們都不會吝嗇，每晚入夜（現在英國是4點天黑！）就會亮燈，把黑漆漆又寒冷的冬天晚上添上一點繽紛色彩。

除了聖誕佈置，英國人亦會為親戚朋友預備聖誕禮物。大家可能認為聖誕節收禮物最多的一定是小朋友，但原來有一種職業亦會收到大量禮物，他們就是教師，特別是小學教師。在英國，小學家長都會為子女班上的教師、助教送禮。有人會買些小禮物，或是與子女動動手做些小飾物，以表心意。這都是自發及個別家長、學生自己安排的。

家教會發起送禮行動

然而有不少學校對送聖誕禮物有較大的組織。通常是由家教會及家長班代表發起，向班中的家長籌錢去買禮物送給教師。每人金額可能由幾鎊至幾十鎊不等；有的是每人都出同一金額，有的是按自己喜好，當然這都不是強迫的，家長可以選擇不加入送禮行列。但無論如何，各人加起來的數目金額都不少。

至於選購什麼禮物都是一個令人煩惱的問題，在網上的家長討論區常有討論。有些家長說每年送上大量的禮物只是令商品受益，既浪費亦不環保；亦有人認為這是必須的。有見及此，有些學校會組織一份禮物清單，務求為各教職員的聖誕願望度身訂做！更有人直截了當送上百貨公司或購物網站的現金券！

英國教育部門都有要求辦學團體為學校制訂收受禮物捐贈指引，亦要求他們記錄；由於送聖誕禮物已經可算是文化慣例一部分，不論家長、教師及學校都十分受落，已是傳統。相反，在香港，過節向教師送禮不太常見，就算有亦較低調，教師對收禮都會顯得額外小心。

文：Eiffel

作者簡介：三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。www.facebook.com/LunLondon

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[Happy PaMa 教得樂 第478期]