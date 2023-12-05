解鎖孩子心：有空間的溝通

【明報專訊】最近組了一班短期學習小組，進入主題前，我問學生們：「你們知道今天是來做什麼嗎？」

大部分的學生都說：「學溫書方法」、「學如何溫中學的科目」、「學如何寫筆記」……

但有個女孩卻答：「不知道。」

我又問：「你們覺得自己哪些方面想進步？」

有些學生說：「英文，中學的英文深了很多，唉」、「歷史科，因為很多東西要背誦」、「我一打開本書就想睡覺」……大家都咯咯地笑起來。

否定式回答 與人保持距離

輪到女孩回答，她馬上說：「沒有。」

接下來在小組裏，我觀察到無論我們在聊什麼，學習也好，興趣也好，家人也好，這個女孩子都會不假思索地回應「No」、「不會」、「沒有」。但是，她會聆聽別人的意見，行為上也會認真去做。

也許，「否定」能使她與人保持距離，是她一個自我保護機制。

後來，我認識了這女孩的爸爸。他是做生意的，常處於一個分秒必爭的環境，什麼事都是效率為先，遇到問題要盡快找出原因，然後盡快處理，所以他對女兒的學業要求也是一樣。

爸爸只顧分享自己看法

爸爸說話語速飛快，很多時候還沒有聽完別人的說話，就分享自己的看法，也會緊接追問其他問題。你會感覺自己沒有辦法完整表達或分享看法，就被帶走了話題或焦點。

課後，跟爸爸聊了一下，他說有時不懂怎樣跟女兒溝通，女兒愈大，辯駁能力愈高，爸爸的話還沒有說完，女兒就會立刻反駁。爸爸感到被冒犯，有時工作太累，一下子控制不了自己，就很容易與女兒吵起來。

許多的誤解累積下，女兒漸漸由反駁變成不回答，不容許爸爸再進入她的世界。這女孩表面上是拒絕父親，但內在的她，也可能只是被爸爸過去對她的拒絕而受傷了。

爸爸開始意識到，原來自己沒有給予空間，給大家有對話的機會，他總是希望分享自己的看法，卻沒有真正留心女兒的想法。他臨走時問，現在女兒都不太願意跟他說話，應該怎樣引導她說出心裏話？我跟爸爸說，先繼續保留一些生活上簡單溝通，捕捉時機，有時候當女兒遇到一些事，會向爸爸求助，那個時候就可以先從聆聽開始，讓女兒重新經歷一種新的溝通模式，下一步再慢慢引導女兒說出心裏話。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第478期]