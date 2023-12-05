超人DadDad：提升孩子的自尊感

【明報專訊】作為家長，能夠提升孩子的自尊感非常之重要，自尊感是每個人對自己的主觀感覺，我們每天都不自覺地，不斷衡量自己的價值和能力，得出的結論使我們對自己產生一種感覺，這便稱為「自尊感」。

較高自尊感 容易悅納自己

若我們的孩子有較高的自尊感，亦會比較容易悅納自己，懂得欣賞自己的優點，坦然面對自己的不足，為人亦會較誠實、堅強，更有愛自己及別人的能力。反之，低自尊感的孩子，不時會陷入不喜歡自己的狀態，甚至會覺得自己被傷害，並且在行為舉止之中盲目的懲罰自己與別人，認為別人應該對我的行為負責，把焦點都落在指摘別人的身上。

所以，作為家長，若我們能夠培養孩子擁有較高的自尊感時，他們長大後，慢慢便會主動擴展自己的社交圈子，懂得與不同的人聯繫，縮短與其他人之間的距離，減少和別人衝突，懂得透過溝通、澄清去改善關係；而一個自尊感低的人，便有機會將責任歸咎他人，容易被情緒控制，形成仇恨，亦會比較容易要求別人尊重自己，甚至操縱別人。在處理不同的關係上，亦會比較容易感到困難，常常要用愛別人來取代愛自己，形成自卑、自貶及自憐。

以下列舉了其中一些培養孩子自尊感的方法及秘訣，可供大家參考：

1. 引導孩子欣賞自己的優點

家長可以讓孩子列出自己的長處和成就（例如：愛惜家人，精於體藝、繪畫或音樂等），然後將這張清單放在孩子容易看見的地方，讓孩子提醒自己值得欣賞的地方和獨特之處。

2. 發揮孩子的潛能

家長可以教導孩子開放自己，去接受一些新挑戰，參加不同的課外活動或興趣班，亦可以嘗試與孩子一同參與義工服務，從而讓孩子了解自己的能力、興趣及才華。

3. 讓孩子接納自己的不足

家長可以讓孩子明白，自己並不需要十全十美或樣樣皆能，最重要是明白每個人都有長處及短處，凡事只要盡力而為就已經足夠。

4. 避免與別人的孩子及兄弟姊妹比較

作為家長，盡量避免將自己的孩子與別人的孩子，或者其兄弟姊妹比較。比較是一個無止境的深淵，只會損害孩子的自尊，要明白每個人都是獨一無二，只要孩子有進步便可以了。

5. 主動幫助別人

在日常生活中，可以嘗試從一些微小的事情開始，鼓勵孩子多些主動幫助身邊的人。能夠為他人提供幫助，對別人表達善意，有助提升孩子的自尊感。

6. 建立良好的人際關係

家長可以鼓勵孩子，與家人、師長和朋友建立良好的關係，當遇到困難時，身邊一些懂得欣賞自己的人，可以為自己提供一些支持和鼓勵。

最後，孩子的自尊感及自信是非常重要，當他們擁有自尊感及自信，成長亦會更快樂，孩子會懂得憑自己的努力，去實踐自己的理想，愛惜身邊的家人及朋友。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向，過往於NGO工作十多年，大部分時間是服務SEN兒童及其家庭，曾擔任「香港啟迪會」總經理，是一位努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，擁有兩本繪本著作，《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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[Happy PaMa 教得樂 第478期]