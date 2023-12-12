情緒支援：一App與機械人傾偈 SEN童家長釋照顧壓力

當系統識別到家長有傷害自己，或傷害小朋友的念頭，會自動開啟網上輔導預約系統，後台的輔導員也會主動接觸家長。（受訪者提供）

系統了解家長的情緒狀態後，會作出針對的支援，並利用App內的資源，給他度身訂製自學課程，包括給予文字、影片或聲音導航的體驗式練習。（受訪者提供）

心理健康評估：家長首次登入Pai.ACT App，需要先做心理健康基線評估，系統會從ACT的6個維度去評估其心理靈活程度及情緒狀態，從而了解其抑鬱、焦慮及壓力程度。（受訪者提供）

中大醫學院那打素護理學院一項調查估算，全港超過三成SEN兒童家長有中等或以上程度的焦慮、抑鬱徵狀，惟現時社會資源主要投放於孩子的復康服務，少有關注父母的情緒健康。（設計圖片，模特兒與文中提及個案無關，monzenmachi@iStockphoto）

【明報專訊】根據香港社區組織協會資料，2020年全港約有102萬名18歲以下兒童，當中最少有8.28萬名確診有特殊教育需要（SEN），約佔全港兒童的8%。然而，目前為SEN兒童家庭提供的服務，都傾斜於孩子的復康服務，少有關注父母的情緒健康。為此，中大醫學院那打素護理學院新近開發了一個以心理治療為目的，配合人工智能（AI）操作的手機應用程式（App），冀為SEN兒童的照顧者提供適切的情緒支援。

Pai︰「您𠵱家嘅心情係點嘅？係乜嘢驅使您想同我傾偈？」

林太︰「其實我覺得好唔開心，因為我個小朋友情緒行為問題令到我壓力好大，每一次同佢處理佢啲功課嘅時候呢，我都會發好大嘅脾氣，其實我有時都唔知點做好。」

Pai︰「聽到您嘅分享，我可以感受到您係面對好大壓力同困惑。處理小朋友嘅情緒同行為問題係一個挑戰，而您嘅感受係好正常嘅。如果您想分享更多，我都好樂意聽下您嘅經歷同感受。我想聽聽您照顧小朋友嘅狀况，你覺得近期最大嘅挑戰係乜嘢？」

林太︰「最大的挑戰就係一啲功課嘅問題，其次就係老師點樣睇我個小朋友。其實呢，佢入喺主流學校讀書呢，我覺得唔係好適合嘅，似乎老師唔係好識得點樣照顧我呢個小朋友囉，（常）說（他）行為問題，所以我覺得好大壓力。」

以上一段真實對話，節錄自育有SEN孩子的林太，與「輔導員」Pai的一次傾談。不過，Pai並非真人，而是一個接受過「接納與承諾治療」（Acceptance and Commitment Therapy，ACT）訓練的AI聊天機械人！

三成SEN童家長 有中等或以上焦慮抑鬱

小寶寶呱呱墜地，已教不少新手父母緊張萬分，倘若小朋友在成長過程中，發展有偏差，甚至被評為SEN，家長的憂慮和壓力，可想而知，「他們的壓力點很大，一則來自親友，因為外邊的人未必會理解和體諒；二則來自要處理子女在行為或情緒上出現的問題，而這些憂慮和壓力，是無日無之，沒法子停下來」。中大醫學院那打素護理學院高級研究助理李天蕊（Opal）說。

中大醫學院那打素護理學院助理教授莊婉瑜（Connie）補充，學院在今年4月曾就懷疑或已評估為SEN學童的家長作調查，發現超過三成受訪者有中等或以上程度的焦慮、抑鬱徵狀，「意思是10個就有3個，情况也頗普遍。其實有中度或以上的焦慮或抑鬱徵狀，是需要介入處理」。

然而，社會資源卻甚少分配到他們身上。中大醫學院那打素護理學院計劃主任丘培狄（Jam）表示︰「不論政府或NGO（社福機構），相關資源都主要投放給SEN兒童，為他們提供復康計劃，但對於家長的支援，就比較忽略。」

便捷個人化平台 提供情緒支援

考慮到SEN兒童照顧者需要的關注和支援其實很大，一直鑽研情境行為科學（Contextual Behavioral Science，CBS）的Connie，兩年前遂開始研究，如何利用科技，設計一個手機App，透過AI聊天機械人，糅合ACT輔導技巧去幫助他們。「這樣做的目的，是希望有一個更便捷和個人化的平台，給家長提供情緒支援。很多時候，要他們撇下SEN子女，來參加實體小組，其實是很困難。」

其領導的研究團隊在創新科技署資助近300萬元下開展項目，並開發名為Pai.ACT手機App。這個App特別之處，是結合了ChatGPT和「自然語言處理」（Natural Language Processing，NLP）的技術，讓AI聊天機械人Pai能模仿ACT輔導員具同理心及正向的說話風格，與家長之間，有着類似真人的互動，更重要的，是它能運用ACT的情緒支援技巧。

自我覺察 找回生命意義

ACT在香港屬相對新的概念，但在外國已經應用一段時間，Connie闡釋︰「它是第三代的認知行為治療，主要是幫助案主在面對負面情緒時，專注當下，抱着不帶批判、正面接納個人想法及感受的態度去自我覺察，並引導他釐清價值觀，找回個人生命的意義，使之有力量撐過生活中的艱難時期。」

Opal以行山比喻親職過程，「我們行山，每當踏上崎嶇曲折的路途時，確實很辛苦，甚至忘記了在路途上的每一個體驗，無論是甜美或是辛苦，都是難能可貴。正如家長，有時也會辛苦得令他們忘記了生小朋友的初心，也忘記了自己其實是朝着目標走的，在中途就膠着了。我們運用ACT，是想讓家長明白這些辛苦與困難，就是為人父母必須經歷的一部分，與其抗拒辛苦，不如與它共存，然後一步步邁向終點」。研究團隊，較早前亦曾運用此療法替約270名家長做線上輔導，成效不俗，受助者的焦慮和抑鬱情况明顯減少，效果並能持續維持3個月。

站在輔導前線的Jam，經常接觸不同案主，他說，雖然大家處境不一樣，但共通點往往都是想找辦法解決或推開負面情緒，「舉例，當家長感受到憤怒時，本能就會用既定的方式去處理它。然而，在處境A的憤怒，和在處境B的憤怒，可能是不一樣的，家長卻未必覺察」。他指出，在Pai.ACT App，家長藉着與Pai傾談，有助進深檢視自己真正的情緒，「或者在憤怒之中，其實是夾雜着不開心、失望、期望的落差等，當家長認知到，或許便想到下一步應該怎樣做，甚至發掘到一個與小朋友、與自己情緒相處的方式。這就是ACT的輔導特色，輔導員很着重於家長在經歷什麼，以及如何去理解這件事等」。

ACT情緒支援技巧準確度超80%

為了提高Pai的理解準繩度和輔導能力，研究團隊利用大數據結集超過1萬條來自逾250名家長、在接受ACT輔導中出現過的粵語信息，讓Pai去學習，「經過嚴格訓練，Pai在廣東話對話中，成功運用ACT情緒支援技巧的準確度超過80%，已經是頂峰了，我感到十分滿意」。Connie又透露，此App的語言模型，結合ChatGPT、NLP、ACT及粵語的元素，屬全球首創，早前已經申請美國臨時專利。

惟研究團隊再三強調，並非想以AI聊天機械人來代替真人輔導員的角色，而是想提供一個渠道，讓在App後台的輔導員，更易掌握每個案主的情緒狀態，若需要介入接見時，可省卻前期的工夫，能即時提供支援。

識別有自殘念頭 真人主動接觸

Connie表示，家長首次使用App時，需要先做心理健康基線評估，系統會從ACT的6個維度去評估其心理靈活程度（psychological flexibility）及情緒狀態，從而了解其抑鬱、焦慮及壓力程度，假如分析出來的結果，是屬於中度或嚴重的，系統會開放網上輔導預約系統，建議家長約見真人輔導員，後台的輔導員亦會主動聯絡家長。

當家長完成心理健康評估後，就可以與Pai開始聊天，「我們的AI聊天機械人，是根據文字來做分析的，操作就像WhatsApp一樣，家長可選擇手寫、部首輸入或使用語音轉文字（voice to text）的功能，以文字跟Pai溝通。而我們的語言模型，不單可以分析書面語，連口語都分析到，那交談起來，就可以更加流暢」。

系統按着與家長之間的對話，可掌握到他的情緒狀態，再配合先前的心理健康評估結果，作出針對的支援，「每個家長的體驗都不同的，因為我們會從ACT的角度、ACT的輔導模型框架，因應他表現最弱的部分，給他度身訂製自學課程，包括給予文字、影片或聲音導航的體驗式練習」。Connie又謂，家長與Pai對話期間，如覺得有需要，可提出要求約見真人輔導員；同樣，若系統識別到家長有傷害自己，或傷害小朋友的念頭，亦會自動開啟網上輔導預約系統，後台的輔導員也會主動接觸家長。

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第479期]