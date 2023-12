本周FOCUS．家家有禮：走進夢幻城堡 與Little Pony開派對

【明報專訊】My Little Pony邀請你參與聖誕派對!今年My Little Pony 踏入40周年,荷里活廣場趁着聖誕舉辦了一場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」,以夢幻唯美為主題,而代表3個不同年代的My Little Pony會現身各個打卡點,讓大小朋友盡情打卡。其中包括6米高的大型夢幻城堡坐落在商場中央,Generation 4 的Twilight Sparkle(紫悅)及Pinkie Pie(碧琪)在正門前和大家打招呼;Retro的Windy及Moonstone則在「七色彩虹拱廊」迎接大家光臨;而Generation 5的Sunny Starscout(晴晴星探)就在「浪漫星空館」,陪大家欣賞星光閃閃的銀河系。

此外,愛玩的大小朋友還可在「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」享受滾軸溜冰的樂趣!場地以彩虹顏色為設計主調,大人與小朋友可齊齊入場試玩,周末及特定日子更設有體驗班,由專人教授滾軸溜冰的技巧。只要即日以電子貨幣消費指定金額或憑VIC會員積分,即有機會換領入場券試玩。

◆荷里活廣場「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」

日期:即日至2024年1月1日

時間:上午10:00至晚上10:00(場地裝置)

地點:鑽石山荷里活廣場1樓 明星廣場

查詢:2118 8811

■送坐枱月曆、暖手午睡枕、便攜式充電器及A5文件夾

荷里活廣場送出My Little Pony2024年坐枱月曆、暖手午睡枕、便攜式充電器及A5文件夾予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個,每人可獲上述禮品各一份。(圖2)

有興趣的讀者請於12月19日(周二)中午12:00前回答以下問題,連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com,即有機會獲獎,得獎者將收到專函通知。

問:「My Little Pony 冬日滾軸溜冰場」以什麼顏色為設計主調?

整理:陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第479期]