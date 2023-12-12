好去處：穿梭54米彈牀 玩盡迷宮波波池 8000呎充氣森林 彈入啟德

除了彈牀，這裏亦有超市體驗，小朋友更可換上廚師服，利用各種「食材」和「調味料」大展身手。（鄧宗弘攝）

場內設計以森林為主題，其中一站是「激流漂流」，小朋友可騎上「紅鶴」，盡情漂流！（鄧宗弘攝）

彈牀迷宮：在彈牀上追逐已算好玩，還要在迷宮內尋找出口？真是好玩加好玩了！（鄧宗弘攝）

距離門口最遠、亦是場內焦點遊戲，乃小象Eli之滑滑探險船。這個包含波波池的3米高巨船滑梯，讓小朋友由滑梯高處直衝往波波池內，刺激度爆燈。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】相信近年，爸媽們對來自新加坡的Kiztopia都不會陌生，不論是位於新城市廣場的旗艦店，還是多個期間限定Jumptopia彈牀城堡，都是小豆丁的放電好去處。近日品牌走入啟德AIRSIDE，開設充氣彈牀親子遊樂中心Bouncetopia by Kiztopia，歡迎最愛紮紮跳的小朋友挑戰！

於AIRSIDE設立的旗艦店Bouncetopia by Kiztopia，專為2至10歲的小朋友而設。由於店舖場地呈8000呎的長方形，所以遊樂場設計了一個長逾54米的一體式充氣彈牀，小朋友由左走到右，便可以玩盡不同遊戲，包括滑梯、迷宮、攀爬架、波波池等，以及簡易版職業體驗區和砂粒玩樂池。Kiztopia的8個人氣原創卡通角色亦會在裏面等候小朋友，記得跟他們逐一打招呼！

文︰顏燕雯

圖︰鄧宗弘

小模特兒：心弦、舒然

■INFO

Bouncetopia by Kiztopia

開幕日期︰12月中旬

地址︰啟德AIRSIDE 4樓401及422店

營業時間︰

周一至五中午12:00至晚上8:30

周六日及公眾假期上午10:00至晚上8:30

票價︰$78/30分鐘起（包括一名1至12歲小朋友及一名18歲以上成人）

購票︰Klook、Kiztopia香港官網、Bouncetopia門市

查詢︰2891 2038、6936 4663（WhatsApp）

網址︰kiztopia.com.hk

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