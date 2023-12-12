升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】叩門不看分數 重面試

問◢ 請問荃灣浸信會幼稚園、迦南幼稚園（荃灣）和聖公會荊冕堂士德幼稚園，是否都是趙sir評核的A+幼稚園？另外，如想叩門聖公會仁立小學，是否要有25分才可以呢？

答◢ 在本人撰寫之《2024-2025 尋找優質幼稚園——幼兒升學完全手冊》，該3間幼稚園的排名如下：最高（A++）為荃灣浸信會幼稚園，迦南幼稚園（荃灣）和聖公會荊冕堂士德幼稚園則是A。一般小學要求申請叩門的家長有誠意，所以最好用「1-1-1」策略來申請（即自行、大抽獎甲乙部都以該校作為首志願）。至於25分是自行分配學位階段要求的分數，叩門是不需要理會分數這回事，反而着重面試的表現。

40校網叩門推介4校

問◢ 小兒性格屬焦慮型，已帶他做評估，不屬於SEN。我正為他升小一作準備，想報考一些直資私立小學作叩門熱身，若統一派位不理想也可叩門。想問九龍區哪間直資或私立學校較有愛心、有耐性，會接受這類小朋友？我們家住美孚，想問若要叩門，40校網又有有哪些好選擇？

答◢ 根據世襲超收額排位，40校網排第1至4名為中華基督教會協和小學（長沙灣）、長沙灣天主教小學、荔枝角天主教小學及聖公會基福小學。比較適合你兒子的私立小學有九龍禮賢學校、啟基學校，直資有福建中學附屬學校及保良局林文燦英文小學，該些小學較有愛心。

訓練講英語信心 應對面試

問◢ 我兒子念K1，是普通屋邨幼稚園，英文水平一般，心水小學為香港培道小學和聖三一堂小學，哪一間對他來說較易考入？聽說一般直私小學面試也要求有良好英語能力，我現在應做些什麼準備？

答◢ 一般直資和私立小學都比較重視英文，但一般「免費」幼稚園，NET（外籍英文教師）只有一個，令小朋友缺乏英語溝通機會，補救方法是，如果父母講英文能力高，便在家多些用英文傾談，如果父母不懂英文的，便替子女找個「speaker」，每周一至兩次和他講英文。這種「speaker」上門貴，上網用online對話價錢比較相宜，你可以找可靠的網上「speaker」，訓練兒子講英文的信心，以應對小學可能需要用英文考核的面試，若英文能力好些，兩間小學都有機會考入。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第479期]