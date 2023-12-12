國際親子台：反轉身看世界

【明報專訊】「讀萬卷書，不如行萬里路」，是老生常談，我也一直以為，只是老生常談而已。但近日兩趟不同的旅程，讓我對親子關係有多點的不同體會。當中所領略到的，也許不比書本中所學的少。

第一個片段，發生在花蓮露營區，我們一家到那裏租住水上屋過長周末。大女兒第一個晚上關門時，夾到妹妹的手，不但沒有道歉，還跟妹妹吵起來。我在一旁看不過眼，出口調停。怎料絲毫沒用，更令倔強的大女兒如刺蝟遇天敵般，把身上的刺全開，最後大家不歡而散。那晚，我沒睡好，還在想，明天該如何跟她好好談談。

姊妹一覺醒來忘盡「隔夜仇」

第二天清早，兩姊妹一覺醒來就像什麼事也沒有發生過一樣，要一同打開窗簾看風景。我從背後看到攬頭攬頸的兩人，覺得不可思議。明明昨天還吵得很兇，又沒有人願意道歉，怎麼一早起來又成了糖黐豆呢？忽然，她倆發現在房間內可以看到水上屋的倒影，就把自己的身體也倒轉過來，說要看清在水中的水上屋（倒影）云云。

把自己身體翻轉看倒影，看似不合邏輯，但這份童真着實可愛。率真的舉動就像在問我：「為什麼不可以？」的確，凡事也可以從另一角度看。我們以為倒影該要站着正看，才是正確。但反身再看，不就是另一幅圖畫嗎？前一晚的事，明明我才不是當事人，憑什麼認為自己看的角度才是正確呢？

第二個片段，是我們上周到不丹旅行時發生的。當地其中一個必到景點，是要用雙腳走兩三小時上山，才能參觀的虎穴寺。一路上的梯級不少，我們走得上氣不接下氣，當時笑問導遊：「這地方將來會否興建些便利更多遊客的設施，例如登山纜車？」他笑着又充滿睿智地回答：「如果是這樣做的話，這地方就再沒有了原有的特色。」

珍惜每個孩子每片土地獨特之處

對呀，要是這地方，變得跟世上所有地方都一樣，試問，還有什麼人會來不丹朝聖？我們以為創造更多便利我們的發明，把不便與辛勞帶走，便是莫大的進步，卻忘了每個人、每地方的獨特之處，才是最可貴、最要珍視的。一個人、一片土地倘若任由本來的特色消逝，就真的令人惋惜了。

謝謝這個最快樂的國度提醒我們，珍惜每個孩子、每片土地的獨特之處，千萬別丟失了本來自己，因為每個你，都很特別。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第479期]