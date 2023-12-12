童繪遊樂場：又到聖誕

隨性創作：年幼小朋友的率性和直接就是如此簡單，充滿童真的畫作，顛覆了聖誕老人傳統大鬍子的造型，不要作出太多約束和規範，讓他們盡情發揮就最好。（作者提供）

每逢12月，都會因應學生們的要求作出草圖示範，我一般會以sketching來表現，重點是構圖佈局，不求細緻，預留適當空間給他們加入個人創作才最重要！（繪圖︰Mr Liu）

【明報專訊】12月中旬，相信小五、六的視藝科呈分試大部分已暫告一段落，但如果學校會把「平時分」也納入計算，同學便不可掉以輕心，每份堂課或家課也務必全力以赴。我覺得視藝科其實有別其他學科，考試除了要對應主題、符合條件外，一份「自我要求」的意向和熱誠也是必須，不論作品計分與否，每次也應投入面對，學會享受箇中樂趣。

三大熱門繪畫節日

今期我也暫且放下呈分試實戰主題，和大家輕鬆談談聖誕節的繪畫話題。不同節日當中，最為同學們喜愛納入繪畫主題的，以萬聖夜、聖誕節和農曆新年為主。萬聖夜由於相關節日造型和元素充滿古怪奇想，帶來很好的繪畫動力，可惜節日只有一天，同學們往往因未能對應上課時間或要備戰考試而放棄。

同樣是熱選繪畫主題的農曆新年，卻又很有趣地和該年生肖有着微妙關係。印象中最受歡迎的順序是：龍、豬、狗及猴子等。來年適逢龍年，喜愛繪畫的你可以及早準備。

親筆繪畫聖誕卡

顯示誠意和創意

聖誕節因受市面氣氛影響，加上大部分學校也完成考試，又有着較長的假期，故以此為繪畫主題的也相對踴躍。特別是聖誕節會送聖誕卡，大家有互相送贈聖誕卡的習慣和經驗嗎？在現今科技發達的年代，一張實體聖誕卡除帶來節日氣氛和問候之外，暖暖的關懷也會令彼此距離拉近；如果聖誕卡由你親筆繪畫，就更顯示誠意和創意。現在就拿起畫筆，畫一張獨一無二的聖誕卡，送給你的best friend，既可聊表心意，又可練習繪畫技巧，實在一舉兩得！

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第479期]