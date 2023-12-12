同理心學堂：孩子社交焦慮 家長如何協助？

【明報專訊】還記得某年準備出席由朋友舉辦的聖誕派對，我與太太雀躍地為女兒妝扮及選擇禮物，但女兒的反應沒有像我們般雀躍，反而顯得有點不安。我放下手裏東西坐在女兒身旁，問她是否身體不適，還是有什麼不開心？她搖搖頭說沒有，只是擔心不懂得向爸爸的朋友打招呼，亦不知道怎樣回答他們的問題，更怕說錯話會被取笑。

聖誕派對感不安 怕說錯話被取笑

對於當時只得6歲的小孩來說，這些都是不容易處理的問題。小孩子面對不同的社交場合，確實需要充足準備。父母在身旁給予正面的支持及鼓勵，避免尷尬場面使孩子感到壓力，可以避免子女日後對社交產生焦慮，更有信心地應對不同的社交場景。

有社交焦慮的孩子處於一個新環境，會出現過分的害羞、想法負面、焦慮不安、不敢與他人對視及哭鬧不語的情况，更會影響日常生活、人際關係及身心健康。社交焦慮原因有很多，在成長的過程中，若曾經遭受虐待、經常被嘲笑、被孤立及家庭環境常有變動等，都會導致兒童缺乏安全感，感到不安和焦慮，影響他們的社交技巧及信心。

社會充斥各方面的比較，亦為兒童添加不少壓力。學業成績、生活上奢侈品牌及外貌等的比較，都會增加他們對社交場合的焦慮感，孩子們可能擔心被拒絕、孤立或批評。再者，過度使用社交媒體和網絡亦可能導致更大程度的社交焦慮。在虛擬世界中缺乏面對面的交流，較少需要與他人建立關係、溝通及表達個人觀點，孩子在社交技能不足下，會使他們在社交場合中感到困擾及焦慮。先天遺傳都是社交焦慮的成因，而孩子如果有傾向負面思想、缺乏自信、自我要求過高、過度在意他人評價等特點，更容易出現社交焦慮。

別把「怕醜」和社交焦慮混為一談

家長別把「怕醜」和社交焦慮混為一談，兩者最大的差別在於「怕醜」的人在跟人交談時，對自己並不會有負面的想法和評價。如果家長常指摘子女「怕醜」或「無禮貌」不願意與別人交談，會加添子女的社交壓力。家長可以嘗試先肯定及安撫子女焦慮的感受，再慢慢講解或綵排不同社交場合的應對方法。

建立孩子自信心 發展個人技能

要避免孩子社交焦慮，首先從建立孩子自信心開始。就着孩子的興趣發展他們的個人技能，例如是踢足球、畫畫及唱歌等，讓孩子肯定自我的能力。家長從旁加以讚賞及鼓勵，有助孩子建立自信心；第二是演練不同的社交場景，家長可以實際示範如何向人打招呼，孩子練習多次，鼓勵他們踏出第一步；第三是增加子女與同齡小朋友的互動，除了學校之外，家長可以多帶孩子到附近的兒童及青少年中心、公園等玩耍，觀察孩子如何和其他小朋友互動，並鼓勵孩子多分享各種正面的行為。最後是鼓勵孩子參與團隊活動，例如制服團隊、足球隊、小義工訓練等，使孩子在參與活動的過程中學習與人相處，提升個人的社交能力。

如果家長擔心孩子有社交焦慮，建議向專業人士求助，作進一步的評估，由專業人士提供有效的幫助和建議，幫助孩子克服社交焦慮並提高社交技巧。

文：李國文（香港中華基督教青年會助理主任幹事）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第479期]