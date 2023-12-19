聖誕好去處：登陸B612星球 穿梭萬花筒隧道 與小王子探索星空 聖誕浪漫遊樂園

3.5米高的巨型萬花筒隧道，圖案不時轉換，有時更出現B612星球的名字，靠大家用眼睛去捕捉。（黃志東攝）

銀河裝置：在「銀河」裝置內，可以看到小王子站在「地球」上，旁邊出現不同星體，有點像走進太空館一樣。在故事中，小王子造訪過的各個星球都會在這裏出現，而龐大地球則在一個半球體的屏幕中出現，透過影像讓大家感覺它正在旋轉。（黃志東攝）

【明報專訊】聖誕總是令人充滿幻想與期待。

有想過今年不坐聖誕老人的鹿車，改為在海洋公園乘搭小王子為你準備的紅色雙翼飛機，踏上聖誕銀河之旅嗎？然後在中環街巿降落與五代同堂的小黃鴨來個溫馨擁抱，再到樂富廣場與人氣抖音動畫主角奶龍見個面，齊齊跳彈牀；最後跳到奧海城，在大熱幼兒頻道Cocomelon的充氣裝置上來一場「紮紮跳」的聖誕大冒險。

文︰顏燕雯

小模特兒：蔡詠月

第一個出場的人物，是與聖誕浪漫氣氛非常匹配的小王子！今年海洋公園聖誕全城HOHOHO 2023特設「小王子80周年星空遊歷」，園內設有多個巨型小王子裝置，包括高峰樂園廣場中眺望遠方的5米小王子和狐狸紀念像、怡慶坊外以小王子80周年為主題的打卡位和「小王子星光藝廊」天幕，以及海濱樂園內多個霓虹燈裝置。給大家一個貼士，所有小王子裝置在入夜亮燈後更有節日氣氛，絕對是愈夜愈精彩！

除了打卡影相，大家必要到「小王子星河探索」空間。這個空間像是一個展覽館，讓大家以沉浸式體驗去感受小王子內心世界，內裏的場景佈置儼如讓你走進書中的情節和B612星球中。當中包括佈滿雲朵和銀河的星空、太空中的地球和各個星體、巨型玫瑰花園、3.5米高的巨型萬花筒隧道等，無論你是否小王子迷，都會被一幕幕華麗場景吸引。這次主題活動僅為期1個月，想踏上這趟星際旅程的話便要全速前進了！

■INFO

海洋公園聖誕全城HOHOHO及「小王子80周年星空遊歷」

日期︰即日至2024年1月1日（參考樂園每天開放時間）

票價︰全日暢玩優惠門票成人$388、小童$233

網址︰bit.ly/4alWJmT

[Happy PaMa 教得樂 第480期]