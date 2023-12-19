精選活動：黃鴨「五代同堂」陪度佳節

【明報專訊】聖誕當然要與至愛一起度過！本地創作的黃色鴨仔LT DUCK特別在節日期間，齊齊五代同堂陪大家過聖誕！適逢「小黃鴨之父」林亮明年初將迎接百歲壽辰，中環街市特別以小黃鴨作主題，先是地面Oasis設有5隻不同尺寸、不同形象，高度從1.5米到2.5米不等的巨型小黃鴨，象徵「五代同堂」，其上空更懸掛各種代表中環街市、小黃鴨及雪花圖案的霓虹燈和燈箱，日落時分，在斜陽映照下，拍出來的照片別有一番風味。

擺鋪士自製聖誕卡

除了與鴨仔打卡，1樓傳承館亦舉辦「百變鴨仔玩轉多元宇宙」多媒體展覽，大家可以在展覽中細看林亮和小黃鴨的故事，也可於巨型LED牆上，在熒幕前擺出不同姿勢製作屬於自己的聖誕卡，並拍照留念。至於街巿多個入口亦有掛滿小黃鴨裝飾的聖誕樹，值得一提的是，這些裝飾均由以往其他活動展覽過的LT DUCK作品升級再造而成，別具環保意義。

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中環街市好玩「得」聖誕派對「五代同堂」

巨型小黃鴨打卡位

日期︰即日至2024年1月2日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰中環街市地面Oasis

■INFO

「百變鴨仔玩轉多元宇宙」多媒體展覽

日期︰即日至2024年1月10日

票價︰上午10:00至晚上10:00

地點︰中環街市1樓傳承館Legacy Hall

網址︰www.centralmarket.hk

[Happy PaMa 教得樂 第480期]