潮媽寶典：寫給4歲兒子的一封信

4歲快樂，我的小男孩，我是你的第一位愛人，而你是我永遠的牽掛！（作者提供）

【明報專訊】2019年11月末，我經歷17個小時的宮縮陣痛後，你呱呱墜地，你的第一聲啼哭響亮如雷，把一旁陪產的爸爸「霹」醒，我和你爸瞬間熱淚盈眶，激動的淚水模糊了雙眼，就此我迷迷糊糊當上了新手媽媽。在你1歲時，感謝電台給我機會主持親子節目《潮媽寶典》，至今訪問超過60位傑出媽媽，向她們取經並把精華集結成文，希望成為與你同頻的朋友。

一起滑彩虹滑梯

我曾兩次訪問史丹福大學教育學博士陳美齡老師，她的一句話讓我印象深刻——「媽媽是孩子的第一位愛人」，這話就像神奇魔法，每當你調皮惹我生氣，默念它使我腎上腺素迅速下降。當然，也是自懷孕後，才知道我原來那麼重要。孕育時是容器；生產時是通道；餵養時是食物；現在依然是你的「心上人」。

今早你睡眼惺忪地問我：「媽媽，今天星期六嗎？你不用上班嗎？」我微笑點頭，你追問：「明天星期日嗎？你也不上班嗎？」我回答：「是的。」你興奮地說：「太好了，我好開心呀！」前段時間，你和我分享了你的畫作：「媽媽，這是我最喜歡的遊樂場，有你、我和彩虹。彩虹是滑滑梯，我們一起滑。」稚嫩的筆觸，天真的童語，卻是最珍貴的禮物。

說到禮物，我也正為你準備，因為還有兩天你就4歲了，現在的你是一個有思想的小男孩，期待生日禮物和派對，但我更想告訴你生日即為母難日，感謝才是這天最重要的意義。媽媽感謝你千里迢迢住進我肚子，然後我們共生共存，度過親密的10個月，也感謝你外婆把我生下來，然後有我，才有你，當然也感謝你的外公，你的爸爸，有他們才有生命的誕生和延續。所以，生日應該是「感謝日」。希望當你從小男孩變成大男人時，你的生日不止有朋友，也有親愛的家人！

珍惜睡前專屬時間

媽媽這一年工作忙，少陪你了，聽到你問：「媽媽，怎麼天沒亮你就出門？媽媽你怎麼還沒回來？」我很內疚，但想我努力工作能成為你的榜樣，將來你也會這樣努力追求你的事業。我答應你，每晚睡前必有我們專屬時間，你可以一直問：「媽媽，你今天做什麼啦？」我會認真回答並耐心聽你一天的喜與憂，有秘密都要告訴媽媽喔！

這個專欄，媽媽寫了3年，這是第35篇稿件，由於節目改版，《潮媽寶典》專欄將暫告一段落。感謝編輯和讀者，讓我把當媽的感悟記錄下來。等你長大後，可以細讀媽媽們的心事，這或許有助你成為體貼的暖男！

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手，潮媽新手，瘦身高手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第480期]