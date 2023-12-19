日式育兒記：日本爸爸的親子樂

【明報專訊】聖誕節將至，日本雖然沒有假期，但不少公司也會舉辦聖誕派對，好讓公司員工大家聯誼一下；特別經過多年疫情，大家今年也格外踴躍，連我也想湊個熱鬧，所以也連同幾個相熟同事一同出席。

打街機合作捉精靈

由於我們公司允許員工繼續在家工作，所以大家真的有兩三年沒有見面。有些男同事由小鮮肉轉型為潮爸，有的也隨着在家工作的關係，變成了小腩肉。不過最讓我驚訝是幾個同事好久沒有見面，湊在一起，大家竟然很快便談上了「湊仔經」。以往這些關於仔女的話題，男同事很少參與，因為大部分育兒的工作也會交給太太負責，爸爸很少插手，跟子女的溝通也不多，但今次男同事A竟然一見我就問：「你兒子是不是所有同學也喜歡玩Pokémon Mezastar？怎樣才能抽到黑色的Mezastar卡啊？」

來過日本遊戲機舖的朋友，相信一定見過一款Pokémon機台，玩家需要挑選出3隻Pokémon來戰鬥，感覺猶如代入遊戲內捉精靈，每次戰鬥後機台也會派發一塊膠牌，玩家就要儲戰鬥力高分的牌來作日後的對戰。雖然這款遊戲已經推出了幾年，但由於不時也有期間限定的牌，所以深受日本幼稚園至小學男女生歡迎。

男同事A跟我說，疫情期間因為在家工作的關係，他感覺自己的世界好像倒轉了，每天跟幼稚園的兒子在吵鬧，老婆又不斷投訴家嘈屋閉，覺得自己完全不懂得跟兒子相處。他想改變但無從入手，然後朋友介紹他玩這個Pokémon遊戲，說會令他們的關係來一個大轉變。起初他只給200日圓兒子自己玩，後來覺得在旁等候的時間實在太無聊，他自己也開始「入坑」，玩了一會覺得也挺有趣，便開始跟兒子一同捉精靈。由以前只會跟兒子打罵，沒有任何話題，到現在一起合作捉精靈，談論攻略，關係大大改善。所以他強烈推薦各爸爸們由打機入手，改善關係，事半功倍。

讓媽媽享受獨處時光

他頓時拿起電話，給我們看一些「Mezastar改善親子關係」的報道他大讚這遊戲跟switch等家用機不一樣，一般只設在遊戲中心，他們父子每個星期也期待周末的來臨，談談捉精靈的策略；而最重要是父子對戰時，可以讓媽媽享受獨處時間，自己一個去逛街，是維持一個和諧家庭的重點。大家如果覺得跟自己的孩子到了一個臨界點，也可以效法我這個同事的做法，融入孩子的世界，對改善親子關係相得益彰。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第480期]