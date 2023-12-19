論盡教育：千錯萬錯學校錯？

【明報專訊】學生自殺數目不斷增加，專家學者善心提出意見，王師奶已指出全是不切實際的「虛言」。小婦人並不懷疑專家學者們的善意，但他們都拿揑不到問題核心，只在邊緣敲邊鼓。不是長舊時政府志氣，滅自己當家作主後的威風。回歸後區區26年，已有5位特首先後上任，教育局長跟特首的轉換而轉換。過去無一個特首做足10年，充其量是7、8載，叫負責教育的局長如何施展雄才偉略？教育計劃需要連續發展，連綿不斷的在發展中改善再改善，30、40年是等閒事。放眼世界，教育進步的國家怎會像香港那樣斷橛禾蟲，斬開一碌碌㗎！小婦人完全唔怪教育局長，這是制度上的先天缺陷。何以今日的教育不如前朝？王師奶歸咎於問責制。問責制將教育的連貫打碎，每個局長都有自己一套教育想法，或者進一步說，他們都沒有自己的想法，他們在做一日和尚敲一日鐘。

教育政策需連貫發展

從前教統會的報告書會為香港教育定下目標和方向，教育署長依報告書方向實踐，即使署長頻頻換人，但教育方向仍可堅定不移地延續下去，例如9年免費教育；為應付大量難民湧入香港，學校分上下午班上課；推行普通話以至母語教學，都是由教統會報告書先定下目標。可惜教統會報告書出到第7號就因為問責制的出現而壽終正寢，從此香港教育政策的連貫畫上終止符號。

王師奶看過不少專家學者意見，除了說家庭欠缺溝通、精神抑鬱外，其餘大都與學校有關，例如家課太多，教師和學生關係疏離，不能預先觀察到自殺傾向，學校過於催谷，對學生精神健康支援不足，校長教師太重視成績指標，午飯時間過短，評估及測考方式不當，課外活動太少，學校應推動以學生為本的文化等。學校和學生關係密切，學生自殺率飈升，學校自然要檢討。但在社會人士眼中，似乎萬方有罪，罪在學校，千錯萬錯，都是學校的錯。學生穿著校服在學校墮樓，人贓並獲，尚可抵賴？

有家長嫌功課少

不談別的，就以功課多少為例，何謂多何謂少，很視乎學生接受程度、學校水平和家長態度。小婦人在家長會中親耳聽過有家長嫌家課少，她說：「每晚只得4樣功課，B仔個零鐘做完，百無聊賴就打機。證明教師懶惰、蛇王，唔想改簿。隔籬嗰間學校，每晚起碼8樣功課，老師勤力，唔怪得招生排長龍喇。」聽過這段話，有何感想？至於批評教師與學生疏離，不能事前察覺學生有自殺傾向，那更是嚴苛的指摘和要求。教師可能發覺某個學生神情有點異樣，但異樣因素好多，唔知開邊瓣，學生又未必肯向你訴衷情。王師奶仍同意教師應多留意學生情緒。

好些教育學者或議員，甚至教育局長曾用公帑組團到芬蘭考察教育，為何找不到支援學生情緒的方法？

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

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[Happy PaMa 教得樂 第480期]