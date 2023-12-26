P牌父母：人生舞台 父母角色不求完美 換位思考 親職劇裏共成長

【明報專訊】對不少「P牌父母」來說，要揣摩「爸爸」、「媽媽」這個新身分、新角色，殊不容易。但假如人生是一個舞台的話，香港大學社會工作及社會行政學系名譽講師兼註冊戲劇治療師陳凌軒（Adeline）便教路，一齣好的親職劇，最重要的，是爸媽懂得隨時移動換位，靈活地轉換到子女的位置，感他們所感，並用自己想被對待的方式，去教養小朋友。然而，在這個舞台上，父母毋須追求完美無瑕的演繹，只要在過程中，能夠與孩子一起成長，便足夠了！

文︰沈雅詩

相信絕大部分的新手爸媽，都想裝備自己成為優秀父母，因此常常如飢似渴地吸收育兒知識、狂啃一本又一本的教養秘笈，然而，不少人往往忽略了一個很關鍵的要素——原生家庭。原生家庭孕育出新生家庭，愛和痛也可以代代相傳，「有些說話或舉止，我們自幼便聽着或看着上一輩這樣講、這樣做，於是，當我們成為父母後，又會習以為常地傳給下一代」。但正因一切都出於無意識，Adeline發現許多時候，家長會把憂慮與恐懼也一併傳遞給小朋友而不自知。

不讓「魔咒」代代相傳

Adeline曾遇過一個小女孩，很擔心如果自己成績不好，父母就不要她，「小女孩無法給我形容她有多害怕，但當她進入戲劇治療裏面，我就察覺到，她的恐懼很大」。一輪抽絲剝繭後，Adeline最終揭開事情的底蘊，「小女孩的媽媽回想，有一次火起時，曾對女兒說過『如果你再唔勤力讀書，我就唔要你』」。當然，在媽媽的心坎裏，壓根兒沒想過會付諸行動，卻沒想過一句承襲自上一代的「口頭禪」，竟成為女兒頭上的金剛圈，使她動彈不得。

Adeline自己也被一個跨代相傳的民間傳說，纏擾了足足30多年，「小時候，媽媽告訴我，不要用手指指月亮，否則會被月亮割耳朵」。那些年，年紀小小的Adeline因為不小心犯禁，雖然已經馬上向月亮道歉和求情，惟每個晚上，小妮子仍然帶着惶恐入睡，深怕月亮會來找她算帳。直至成年，Adeline雖走出陰霾，但下意識還是不敢直指月亮。後來她才知道，原來這個傳說是由外婆告訴媽媽，而媽媽小時候，也曾經十分懼怕月亮。「當外婆告訴媽媽這個傳說，我相信外婆並非要恐嚇媽媽；當媽媽告訴我這個傳說，我猜她也不是立心要恐嚇我，只是大家都無意識地重複了上一代的說話。」於是，Adeline在女兒出生後，便帶着意識去割斷這個月亮的咒語，好讓下一代更自由地做自己，「我很希望小朋友的世界，不會因為我而變小；但我的世界，會因為孩子而變大」。這個，也是她對一眾父母的提醒。

無音樂天分 學琴變夢魘

Adeline既是戲劇治療師，也是一名戲劇工作者，專業的培訓，令她擅於在舞台上靈活換位，「戲劇治療有一個很重要的精神，就是要站在對方的角度去想」。她覺得把這個技巧，應用於親子關係，同樣適合，「當我能夠換位，由媽媽一角，轉入去13歲女兒、9歲兒子的角度去看，想想假如我是她／他，我其實需要什麼呢？怎樣才可以令我改變？又或者，什麼說話反而令我裹足不前？如此這樣，有些事情，便會叫自己看開一些」。

說到底，這就是同理心。每個爸媽都經歷過童年，Adeline相信，「用自己希望被對待的方式」教養子女，就是最佳的育兒座右銘。「或者反過來說，我們的童年，曾經如此被對待，是自己不喜歡的，那就不要再這樣對待小朋友了」。Adeline以學音樂為例，「我爸爸很喜歡音樂，但他小時候沒有機會接觸，於是他很想我去學彈鋼琴」。奈何Adeline毫無音樂天分，學琴遂成為她童年的夢魘，「這段經歷時刻提醒我，今後孩子要學什麼，都應該順着他們的喜好，而並非為了滿足我自己，強迫小朋友去學」。

初為人母時，Adeline都像很多媽媽一樣，一路上也很小心翼翼，步步為營，擔心哪怕是做錯一點點，便會壞了孩子的未來，亦會在意別人的目光，害怕被人說自己做得不夠好。但她慶幸，很早已經打消了做「完美媽媽」的念頭！「其實媽媽都是人，都會有限制。媽媽都會疲倦，會有做錯事、說錯話的時候，這是人之常情。」

子女是鏡子 助自我探索

Adeline更認為，一個「完美媽媽」對子女來說是不好的示範，「小朋友見到媽媽樣樣做到100分，會想仿效，惟當孩子事事追求完美時，便很容易把自己逼得瘋癲」。反之，讓子女從「不完美」的媽媽身上，學習如何處理過失、化解困局，更有助他們茁壯成長。Adeline曾幾次情緒失控怒罵女兒，事後也有跟她道歉，「我道歉，是要把我潑向她的負能量，負責任地收回。而且用行動告訴她，這樣的行為並不是很好的模仿對象」。

談到生兒育女後，父愛母愛會驅使我們把所有目光都投放在小朋友身上，也經常糾結該如何帶好孩子。惟在Adeline眼中，親職之路是雙向的，除了父母帶孩子，孩子的來臨，也同時是幫助父母「二次」成長，逐步成為更完整的人。「兒女往往是父母的鏡子，很多時候，你對孩子看不過眼的地方，其實正是你對自己看不過眼的部分；又或者，你很強烈給予、保護小朋友某些東西，其實是因為你需要被給予、被保護。」Adeline寄語天下爸媽，讓育兒過程成為一場自我探索之旅，由小朋友陪伴我們一起繼續長大！

■INFO

《別告訴孩子月亮會來割耳朵——戲劇治療師的育兒心語》

兩孩之母陳凌軒，最近把十多年來寫下的育兒心語結集成書，書中沒有權威式教導，卻透過一個又一個親身經歷的生活小故事，帶出親子育兒的觀點、提醒與啓發

作者︰陳凌軒

出版社︰希望學

定價︰400新台幣（約100港元）

網址︰booksunion.com/hopology

[Happy PaMa 教得樂 第481期]