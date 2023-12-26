華德物語：歡度聖誕月

【明報專訊】聖誕快樂！不知道大家有沒有跟親友互送禮物？上回提到華德媽已投入工作，在這個12月，我也參與了兩個由工作單位舉辦的聖誕節聚餐，跟新同事在美酒佳餚的晚上互相認識，內容也離不開家裏的聖誕樹和節日安排。同事們亦很好奇，香港人是如何歡度聖誕節的呢？

降臨日曆 倒數驚喜

我記得小時候，學校總會舉行聖誕派對，大家各自準備小食，帶到班裏分享，並交換禮物，送心意卡等。對小朋友來說，聖誕節是一個歡天喜地的節慶！但來到德國生活後，我才知道聖誕是整個12月的事！

自12月1日起，華德兄妹跟廣大德國民眾一樣每天在降臨日曆（Adventskalender）裏尋寶，降臨日曆總共有24個小格子，象徵着迎接節慶的每一天，每一格都是一個期待的小驚喜，通常是朱古力和糖果，最能考驗孩子面對引誘的忍耐力！近年各大品牌都加入爭奪市場，現在的降臨日曆也能尋到化妝品、維他命產品、寵物零食等！這樣的變遷，使得原本應是家庭歡樂的習俗，變得與商業營銷緊密相連，故在各大商場都人頭湧湧，玩具店也常出現缺貨！

知慳識儉的華德爸常開玩笑道，有什麼想買的新產品，在聖誕節過後上二手拍賣平台看看吧！的確，在過往幾年，孩子常常收到過多的玩具，也未必每份都合心意。節慶也伴隨着大量的產品包裝和容器，成為節後可能產生的廢棄物。這種節慶過後的垃圾問題，讓我不禁反思在歡樂背後所產生的環境影響。

雖然德國的回收制度在全球被視為相當成功，膠樽的回收率高於九成半！莫非德國人特別有環保意識？當中居功至偉其實是「空樽回收系統」（Pfand system），消費者在購買飲料時支付額外的押金，通常是25仙歐元（約2港元）（膠樽）或8仙歐元（約0.7港元）（啤酒樽）。當消費者飲用完畢後，他們可以將空樽放入超市內的自動回收機，以回收押金。華德兄妹自小也非常熱中收集空樽，一起帶到超市一個接一個地把空樽投進回收機，身體力行地支持資源再造。

支持環保 回收成習慣

這種思路也在各大小城鎮林立着形形色色的聖誕市集（Weihnachtsmarkt）體現。跟朋友在寒風中喝着熱紅酒（Glühwein）談天，也是德國人12月的重點活動之一，在聖誕市集的酒檔都有自家設計的年度酒杯，大家在品酒時也需要支付2至4歐元（約17至34港元）的押金，故在德國聖誕市集幾乎不能見到滿地狼藉的杯子，回收這回事，習慣成自然，也挺有參考價值！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第481期]