感講你知：應對學生後疫情孤獨危機

【明報專訊】記得以前有首家傳戶曉的「聖誕歌」叫Lonely Christmas，令不少人感到共鳴：「凝視那燈飾，只有今晚最光最亮，卻照亮我的寂寞。」經歷過3年疫情下的社會隔離，或許我們每個人都對這份孤獨感不陌生，世界衛生組織（WHO）更在上月中宣布，孤獨已成一個逼切的全球健康危機，稱孤獨感帶來的身心健康風險相當於吸煙、酗酒。

最近機構和伙伴學校的一對親子接受《南華早報》訪問，分享疫情對學生身心健康的影響。小六學生Colin指在疫情後重返校園，發現同學間「似是築起了高牆，沒什麼可談，連玩的手機遊戲也不是同一款」，可見失落了3年寶貴的校園生活，使不少學生陷入令人擔心的孤獨危機。

班級經營 加強聯繫感

面對普世的孤獨問題，世衛組織的應對策略是成立一個「社會聯繫委員會」，而教育局上月在全港學校開展的「多關懷．添幸福」大行動，亦鼓勵學校多舉辦班本活動，加強學生聯繫感，這與「感講伙伴學校計劃」一直推動的「班級經營」不謀而合。

「善意溝通」和「社交情意教育」是「感講伙伴學校計劃」的核心理論，其中「善意溝通」理論提出安全感、歸屬感是每個人重要的需要。我們相信在感到安全的環境下，學生更願意表達自己的感受和需要，與他人連結，減少孤獨，預防情緒及行為問題。因此我們透過提供三方面的「班級經營」支援，包括（一）小學六級共37節、結合兩大核心理論的班級經營課程；（二）「傾一傾」日常分享資源庫；（三）班級經營活動日，鼓勵學校釋出常規課時，使各方持份者明白關係不能只靠課外活動去建立。

在聖誕假期前夕，我們分別與兩所伙伴小學合辦全校的班級經營活動日，主題是「同理彼此．建立關係」，希望為學生創造深刻的班本回憶，同時建立具同理心的正向關係。

活動日於連續兩個下午舉行，第一天的主題是「學好同理心」。學生先觀賞一條卡通短片，在片段中，伴隨着滑稽的音樂，一隻熊玩滑翔傘連番失敗，重重地摔倒地上，甚至與飛機迎面相撞。在教師的引導下，學生嘗試代入「倒霉熊」的身分，有的學生表示「覺得倒霉熊好痛、不開心」，並思考作為「倒霉熊」的朋友可以如何幫助牠，學習到同理心是「從別人的角度，理解別人的感受，並願意幫助對方」。

同理活動日 創共同回憶

在及後「同理手環」的活動中，學生要設計屬於自己的手環，並訂立自己在活動日的同理心目標，例如聆聽同學、對同學說聲加油。過程中學生都發揮學習到的同理心，當看到有同學用盡方法都戴不到自己的手環，他們不是嘲笑對方，而是主動互相幫忙，令人十分鼓舞！

第二天的主題是「實踐同理心」，安排了不少讓學生合作、發揮團結精神的活動，包括壓軸的「班級問答比賽」，比賽採輪流作答形式，讓每名學生都有貢獻的機會。在其中一班，有幾個學生在等候作答時，高舉自行製作的「應援牌」——寫着「加油」的紙張，聲嘶力竭地為同學打氣，場面既有趣又溫暖。來到比賽尾聲，班級團結的氛圍更是達到巔峰，當聽到題目是「在限時內與全班同學擊掌」，學生隨即一同舉起右手，齊心協力完成最後的目標。活動日在一片歡笑聲中畫上圓滿的句號。

各位校長、老師和家長，學校猶如學生的另一個家，具歸屬感的校園和緊密的人際關係，對學生的身心健康非常重要，邀請大家了解你的學生或子女有否在學校感到孤獨，並思考推動班級經營活動，提升學生在學校的聯繫感。

文：楊思毅（JUST FEEL感講共同創辦人暨執行總監）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第481期]