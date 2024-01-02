親子筆陣．家教明言：談談學童情緒需要

【明報專訊】早陣子的小息，幾名學生到校長室找我聊天，一起看繪本時一名學生的問題引起我的留意，他說：「校長，如果我將心情寫成圖書，應該可以放滿你的書櫃……」我們的孩子每天都面臨着不同的情緒需要。我在早上迎接學生回校時也見證了許多孩子在成長中每天的心情變化。孩子們的情緒可能來自各種原因，包括家庭環境、學業壓力、社交關係，以及他們對於自我身分的探索。

學者們指出親子間的情緒連結對兒童的情緒調節發展具有重要影響，學者們強調父母在孩子情緒健康發展中的關鍵作用。家長如何關注及照顧孩子的情緒？我們不妨透過以下幾個方法來集思廣益：

1.建立情緒詞彙表

讓孩子表達情緒，先要讓孩子有足夠的情緒詞句。家長可與孩子一起學習並識別不同的情緒。我們一起通過閱讀故事、討論電影中的情節、使用情緒卡、命名情緒詞語等不同的方法，幫助孩子增強情緒詞彙表，幫助他們理解情緒是自然反應，可以通過言語來表達和管理。

2.「家」是抒發情緒的地方

爸媽多鼓勵孩子在家中開放地表達自己的情緒，並在家中創建一個支持的環境。家長可以定期與孩子談談心，聆聽他們的煩惱和快樂，孩子感受到被愛和關注，是讓他們知道自己的情緒被理解和重視的開始。

3.一起掌握情緒調節技巧

家長也可以與孩子一起創建「情緒工具箱」，其中包括他們可以用來平復情緒的物品，比如紓緩音樂、壓力球或舒適的氈子。家長也可與孩子一起嘗試實用的情緒調節技巧，如深呼吸練習、正念練習、情緒日記、適當的運動或音樂藝術表達，都可以幫助孩子在遇到挑戰或壓力時找到情緒紓緩的出口，慢慢掌握一套孩子專屬的處理情緒方法。

4.家長好好照顧自己情緒

我相信有快樂的教師和家長，然後就有快樂成長的孩子。在談孩子情緒的同時，其實爸媽也面對生活不同的張力，我們先好好照顧自己的情緒，也適當地表達自己的情緒和需求，孩子從你身上就能學習到管理和表達情緒的適當方法。

剛踏入2024年，期望家長和孩子建立更正向的親子關係，與孩子們擁抱幸福快樂的新一年。

文：鄭家明（北角循道學校校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

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[Happy PaMa 教得樂 第482期]