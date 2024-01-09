【明報專訊】近來因為準備搬往一個更細的單位，所以必須在把有用之物入箱前，丟掉無用之物。這項工程本身已浩大，加上蘇菲不在港，如何妥善處理她的東西令人頭痛。想起朋友家有條規矩，就是一年沒用過的東西視為無用，到年底要扔掉，因此朋友家雖然有五口子，但雜物並不多。若用這方法處理，相信我家近七成東西可扔掉，走個簡約設計風格也可以。

處理蘇菲無用之物，無非是她十多年都捨不得扔掉的東西，有千奇百怪的小石頭和貝殼，也有我們以要扔掉的舊衣服布碎粗製的娃娃衣服，還有各種物料、形狀、大大小小的盛物器皿；這些無論當年或今日均屬「無用」的東西，就是陪伴蘇菲成長的玩物，我無法如玩具製作商般，描述他們售賣的玩具如何有助兒童發展哪些大腦機能，我只能說這些在現今社會不能稱為玩具的東西，有其存在意義。

「無聊事」皆成長印記

在2023年的最後一節中六課堂裏，我教導、教訓學生要好好規劃聖誕假期、模擬考試以至公開試的溫習計劃；一名學生突然舉手，說我應是十六型性格中的「J」，即判斷型，因為她觀察我就是喜歡凡事先做計劃，可能還會做長期計劃、中期計劃、短期計劃，然後還會按部就班地依據計劃做事或生活。我愣住了，再細思，是的，我特別喜歡計劃，也喜歡活在計劃中，因此對浪費時間會感到內疚，自然也見不得別人花時間在不知有何目的的事上。雖然自覺工作頗有效率，但目標都建立在完整計劃上，生活有時難免乏味沒趣。反觀蘇菲，時而發夢，花三五小時畫沒完成的畫，為想像的人物設定電話號碼，用無數時間跟友人吹無聊的水，在母親看來，這些無用的事，卻也成了蘇菲的成長印記，別有意義。

功利非絕對尺度 追夢自有意義

能善用物件的實用價值，時刻有效運用時間，這類人較易在現今職場上長袖善舞。可是凡事衡量價值、發揮效用這種思維一旦應用在所有人身上，那可是件可怕的事。我常想，若我活在靠狩獵維生的社會，定是個依賴別人救濟的無用之人。今天，我們會否輕易以有用無用去評定各種職業、學科，甚至是個人專長？蘇菲喜歡研究語言，若非有幸就讀牛津，會否得到那麽多肯定？有人窮一生追尋夢想，做着所謂無用之事，最後能成名自然獲得不少掌聲，但始終寂寂無聞的才是大多數。我相信，對追夢者而言，做着那些所謂無用之事，本身就是意義。

面對現實，雖然花了許多時間執拾，最後還是把蘇菲的有用無用之物全數入箱，待她回家再處理——又一次有意義地浪費時間。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第483期]