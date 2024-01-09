解鎖孩子心：親子關係 多了一點空間

【明報專訊】在家長小組中，讓我印象深刻的是坐在前排的一名母親，她幾乎每堂課後都會重聽內容。

有一天，她舉手分享了在課堂上的得着，很想藉着她的分享，祝福各位家長新一年有好的教養歷程。

孩子不是一個問題

她說：「以前兒子會跟我抱怨，說我不明白他讀書很辛苦。我想了想，其實我知道他讀書辛苦，但當我看見他邊做功課邊看手機，有時甚至跟朋友聊天聊到差不多10點才開始做功課，然後弄到很晚才睡，我就沒辦法跟他說一句『你辛苦了』！也不想要去明白他，因為他讓我覺得他沒有責任感，而且兒子開始長大，不想每次都嘮嘮叨叨，在學業上角力。

「後來在課堂裏，聽到Tommy說，孩子可以面對問題，但孩子這個人不是一個問題，這給了我很大的提醒。以往我可能一直想要解決孩子的問題，不自覺讓孩子覺得自己也是一個問題和麻煩。但很多時候孩子的問題，例如對父母黑面，躲在房裏，沉迷手機等原來只是一個現象，也並不止是我兒子的問題，我心裏頓時釋懷了一些。

「我用了一段時間才明白Tommy的教導。他常常跟我們解釋孩子一些行為問題的成因，我是明白和了解，但沒有講到解決方法啊，我起初很迷惘，所以只好不停重聽課堂內容，自己多點思考，也反思自己。後來我想，其實每個孩子都很獨特，本就不能一概而論。而父母也有父母自己的性格和做法，所以即使是解決方法，也是有很多不同的形式。」

這名母親的分享，很觸動我的心。事實上，與這代孩子同行，父母需要站在一個更高的位置，用更廣的眼界看待孩子，我們再不能單純地以目標為本、事情主導的方式來與他們互動，否則只會出現反作用力。

打破負面循環

當這名母親發現兒子很多的「問題」，原來只是一個現象的時候，她多了一份釋懷，而這份釋懷讓母親的心頓時多了一份空間，母親不再急於解決「問題」，她放慢了腳步，也不再因孩子的「問題」觸動神經，這樣親子關係反而多了一份空間，因為原有那種不健康的負面循環被打破，改變的空間就從這裏開始。

2024年，願每位家長成為孩子成長的助力，陪伴他們度過生命不同的階段。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第483期]