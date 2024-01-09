超人DadDad：孩子交友小錦囊

【明報專訊】當我們的孩子慢慢長大，便需要學習社交，與不同的人相處，結識新朋友。不論在育兒過程，甚或乎過往在工作上接觸的小朋友，總會看到孩子很想向別人示好，又或者很想跟別人一起玩，但用錯方法表達，有時他們更會以暴力或哭鬧的方式處理關係，並不懂得表達合宜的社交禮儀，以致遭受拒絕。

以下有一些交友小錦囊，可以讓家長協助孩子與別人建立正面的友誼：

1. 學習社交禮儀

在日常生活中，家長可以示範如何與他人打招呼，讓孩子將基本社交禮儀自然內化。

同時也可以透過遊戲，在互動中加入能夠表達情緒的字眼，讓孩子學習覺察與表達情緒，不用暴力或哭鬧處理問題，學習善待身邊的朋友。

2. 學習助人行為

人與人的相處，總是需要互相幫忙，當家長觀察到其他小朋友有助人行為，向他人提供協助時，可以教導孩子多些留意，以及學習別人的助人行為，讓孩子明白，當別人有需要時，如果自己有能力提供協助，是可以伸出援手，這樣除了可以為他人解決問題，分擔煩憂之外，亦可以讓別人對自己有良好的感覺。

3. 學習欣賞及讚美別人

我們總是喜歡和帶給我們舒適及良好感覺的人在一起，因為這些朋友能給我們有正面的感覺。但是，未必每個孩子都明白，向別人說正面的說話，能帶給別人良好感覺。在日常生活中，家長可以多些以具體事例讚賞孩子，例如說「你今次做得好好，願意主動幫助別人，願意與別人分享」等。家長亦可以教導孩子如何稱讚別人，讓孩子明白，讚賞亦會令人感到愉悅，更能帶給別人正面的感覺。

4. 學習與朋友一同遊戲及分享

家長可以鼓勵孩子邀請不同的朋友一同參加有互動元素的遊戲，並向孩子示範如何收拾玩具或分發零食給朋友，鼓勵他們跟着做，每當孩子能夠做到的時侯，可以讚賞他們，並告訴孩子，你對他的行為感到驕傲。

除了以上錦囊之外，當孩子在交友上遇到困難，家長亦可以多關心孩子的需要，聆聽他們的感受，並與孩子分享正確的表達方法及教導孩子如何改善社交技巧。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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[Happy PaMa 教得樂 第483期]