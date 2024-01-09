讀樂樂：藉繪本討論死亡課題

【明報專訊】在華人社會，論及死亡是一種忌諱。父母不會特別與孩子討論死亡的課題，更遑論去理解和面對死亡所帶來的情緒。由Jon J Muth撰寫的英文繪本Addy's Cup of Sugar正好幫助父母切入這令人難以啟齒的話題。

故事講述艾迪（Addy）飼養了一隻小貓，由於小貓叫聲與樂器小號奏出的聲音相近，故取名為「小號」（Trumpet）。她倆總是形影不離，是要好的朋友。一天，小號遭遇車禍，不幸去世。艾迪難以接受小貓死亡的事實，為讓小號能起死回生，決定尋找智者大熊貓靜水（Stillwater），希望牠可幫忙想辦法。

大熊貓給了艾迪一隻杯子，牠說只要有鄰居願意給她一些糖，並盛滿這個杯子，便能製造出一種治療藥物。不過，有一大前提，就是願意給她糖的鄰居，不可以有親友死亡的經歷。聽罷，艾迪便急忙挨家挨戶拜訪，希望盡快把杯子填滿糖。

首先，艾迪到訪Emma家，但她卻愛莫能助，因為Emma的祖父剛在去年離世。她又到訪另一鄰居，但這名鄰居也幫不上忙，因為她養的狗Gracie已垂垂老矣，上周在睡夢中過世了。艾迪繼續鍥而不捨地拜訪不同的鄰居，但發現每戶都在不同的時候經歷過親友的死亡。艾迪雖然失去小貓，但並不孤單。

尋找治癒心靈的藥物

最後，艾迪找不到糖，但她明白到，大熊貓只是想為自己尋找治癒心靈的藥物，而非為小貓尋找起死回生的藥物。小貓離世，傷心在所難免，不過，從另一角度看，小貓只是以不同形式存在，永遠存於心中。

這書是作者Jon J Muth根據佛教寓言故事The Mustard Seed改寫而成。The Mustard Seed講述Kisa Gotami失去唯一的兒子，傷心欲絕，她尋求佛祖的幫助，佛祖請她找一粒芥末籽，但這粒種子必須由一戶沒有逝者的家庭給出，最後當然徒勞無功。不過，她領悟到，親友死亡並不是她獨有的創傷。

引導孩子接受傷痛

家長可通過Addy's Cup of Sugar與孩子展開有關死亡的討論。死亡是人生中不可避免的一環，面對親友、寵物的去世，如何引導孩子接受傷痛的情緒，繼而放下釋懷是必須學會的課題。

了解一下作者的背景也十分有趣。作者Jon J Muth是美國作家和插畫家，長期專注亞洲研究，並對太極拳、水墨畫和茶道感興趣。他筆下的兒童繪本經常融入東方的元素、禪學的內容，能把複雜的人生哲學深入淺出。例如，他其他的作品如Zen Shorts，大熊貓與孩子討論物品的價值、善惡的界線和如何處理沮喪的情緒；Stillwater and Koo Save the World教導孩子只要每天做好事，積少成多，也就能使世變得更好一點。

文︰Carol Ma

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[Happy PaMa 教得樂 第483期]