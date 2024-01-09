英倫助鄰：移民也要讀寄宿學校？

【明報專訊】英國教育世界聞名，大家都知。就算學費不菲，仍有大量海外留學生跨洋過海來求學；而且留學的並不止限於大學生，中學甚至小學留學生亦大有人在。香港亦有不少父母願意花上每年幾十萬元留學費，去保送年幼子女到英國就讀寄宿學校。由於年幼，除了寄宿，還要為學生安排一名本地人當監護人。由於是海外學生，故只能入讀學費及生活費高昂的私立學校，並不是一般家庭可以負擔。

私立寄宿校學生 亞裔華裔多

老實說，英國很多私校都靠寄宿學位作為主要收入來源；當中有好些私校早已是海外學生比本地人多，尤其以亞裔、華裔為主。一般在港家庭送子女到海外升學時，都會靠中介人公司申請入學，往往由於學校和中介之間的合作和利益關係，中介介紹的都是這一系列私校，你可能見到的都是香港人，甚至有機會碰上自己的舊同學！

其實除了私校外，英國的公立學校都有寄宿，但數量不多，就只有十數間。設立state boarding的原意，是照顧一些有特殊原因令父母子女不能同住的家庭，如駐海外軍人，但現在若有空位都接受一般家庭申請。

獨自面對陌生環境 恐礙成長

老實說，我對送高小至初中的子女獨自到海外升學的做法非常有保留。或者有些家長覺得這是訓練獨立自主的機會，可以令子女快速成長。是的，在寄宿學校裏就像「木人巷」，畢業的都一定有不少「經歷」。然而，我會禁不住反問，兒童的成長應該是這樣的嗎？還是應該有父母及親人在身邊一同成長？要知道在兒童期進入青春期的重要階段，孩子在身體和心智都有着重要的改變，沒有父母陪伴，獨自去面對一個完全陌生的環境，實在是個極大的挑戰。遙距的親子關係又可以建立嗎？這是一個健全的成長嗎？

我絕對明白，香港以至世界都面臨重大改變，而且父母都希望盡早給子女接受最好的教育。但今時不同往日，過往要移民英國相當不容易，所以不少人都選擇只送子女海外升學；現在有了BNO visa後，移民英國的門檻已大幅下降，許多家庭都為了下一代的教育而選擇移民。可是我卻發現一些移民家庭，父母都已經身在英國，但仍然要送子女去寄宿學校，真的還有這個必要嗎？

文：Eiffel

作者簡介：三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。www.facebook.com/LunLondon

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[Happy PaMa 教得樂 第483期]