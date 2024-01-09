論盡教育：點做祖父母？

【明報專訊】最近看到一對祖父母和兒子、媳婦，因孫子問題搞到家嘈屋閉，父子感情破裂。夫婦教仔有分歧就聽得多，原來祖父母的干預也可以搞到一鑊粥。一個兒童的成長，學校主要是知識的啟發，家庭影響是全面的，如果小朋友在一個缺乏和諧的環境長大，在爭爭吵吵喧鬧聲中耳濡目染，內心不會健康平和。

先說一般低下家庭，父母將年幼兒女交給自己的父母照顧，才可出外工作找生活。有些祖父母的教育程度低，甚至是文盲，只能給孫子兩餐，其他不與焉。教書的姨甥女告訴我，小二班內有一個學生，經常不交功課，她打電話給家長，接聽的是祖母。姨甥女告訴她孫子常常不交功課，別讓孫子看太多電視（那時未流行手機）。祖母的答覆是：「細路哥唔睇電視可以做乜？」不怪祖母，她無知，不知學校運作，不知要溫習、交功課。

王師奶再要講的，是一個高級知識分子家庭的故事：祖父曾是本港一所大學的財經教授，祖母是同校的高級行政人員，他們有一個在投資銀行工作的兒子，一個在銀行任高職的媳婦，兩人都年薪數百萬元，育有一個8歲孩子。這樣結構的家庭堪稱完美，要錢有錢，要才有才；偏偏就是一鑊粥，一鑊烏喱單刀支離破碎的粥。

退休教授與乖孫老師辯論

孫子自2歲開始，已從大學退休的祖父就日日到兒子家和孫仔玩。愛孫情切本是好事，他除了天天帶孫仔走遍港、九、新界各公園外，還走遍所有海灘。到他3歲了，兒子和媳婦要替他報讀nursery school，爺爺和孫仔正玩得不亦樂乎，高調反對讓孫仔入nursery ，認為無用，列舉好多條理由，認為抹殺小孩童真；又謂自己是大學教授，遍讀幼兒教育著作，要教就由他教。在兒子媳婦堅持之下，教授太太也認為應讓孫子讀nursery，開始群體生活。此情此景，做祖父的只有投降，但事情沒有就此平息。他堅持接孫仔放學，接放學後帶孫仔到公園玩個飽。他更經常投訴nursery老師不懂兒童心理學，拿一些心理學家的著作和他們辯論。

孫子讀小學二年級了，祖父又為數學問題和數學教師牽引出一場大辯論，說教師的教法愚蠢，教不出數學尖子。教師解釋小學有小學的教法，代數不能在二年級施教。學校其他教師都知他是著名大學退休教授，不想開罪他，只能敬而遠之。曾經有一天，校務處職員聽過他當面揶揄校長說：「我是大學教授，你只是一個小學校長仔而已，識得乜？」

「我愛孫教孫有罪？」

兒子和媳婦正式和祖父談判，要求他不要干涉他們的教仔方法。兒子說：「教仔是我和妻子的責任，請你不要干擾，免得小孩子無所適從。」祖父說：「我愛我的孫有罪？我教我的孫有罪？」兒子說：「兩樣都無罪，都是愛，但愛不得其法。請你記住，他是我的兒子，只是你的孫子，隔了一層，父子比爺孫親。還有，爸爸，你年紀大，out了。」一聲out了氣得祖父爆肺，父子從此決裂，不相往來。

讀者諸君，看完這真人真事，有何感想？兒媳會愛他們的兒子，有教導兒子的方法，祖父母可從旁協助，或提出意見讓他們參考，千萬不要恃老賣老橫加干涉。看完這段文字，請做好祖父母本分。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

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[Happy PaMa 教得樂 第483期]