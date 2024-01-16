本周FOCUS．採訪手記：參與社區服務 建立關懷與尊重

【明報專訊】一連兩期的封面故事，都集中介紹在傳統學術型以外，一些採用另類教學模式的學校。上期集中講主張愉快學習的學校，今期則談談提倡體驗式學習的學校。

自2000年課程改革以來，教育局力推「全方位學習」，意指學生應該多在真實情景中學習，以彌補課堂學習的不足，並透過體驗式學習，幫助學生全人發展，培養他們終身學習的能力。自此，每間學校，或多或少都會添加一些體驗學習活動，或是滲入多些「動手做」的項目，但觀乎有多少間能夠推行得像今期所介紹的愛秩序灣官立小學（下稱愛官）那樣徹底呢？委實不多。

提倡「小學校．大社區」精神

愛官不止重視體驗式學習，更是一間強調體驗式服務學習的學校。正如校長崔家祥所言，「取諸社區，回饋社區」，是「小學校．大社區」的精神。關於體驗式學習的好處，內文有詳述，在此不贅，但值得一提的，是他對「服務」的看法。

崔家祥認為，透過社會服務，有助小朋友建立關懷、尊重等價值觀。「建立價值觀，單靠在課室播放Power Point 或短片，是不夠的，唯有藉着真實的服務，讓他們直接接觸有血有肉的受眾，才會有深刻的感受」。因此，校內但凡四年級的學生，都要負起探訪獨居長者的重任；五年級學生，則在每年的新春長者盆菜宴中，擔任接待、服務和表演等工作。

崔家祥又謂，體驗式服務學習，也不應該是「尖子」專享的，「我們不會只讓一小撮成績好、尖子、風紀生去做服務，而是全體學生都有機會一起經歷的，這才是教育。」

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第484期]