種植樂：讀繪本做蛋糕 支持本地農業 落手種士多啤梨 領悟生命獨特

見證成長：參與士多啤梨節的其中一間小學香海正覺蓮社佛教陳式宏學校師生，見證士多啤梨的成長。而是次活動的義工洪細君（後左一）為沙田崇真學校前校長，她亦帶同兩名沙田崇真學校的學生陳均瞳（前左一）及張慕童（前左二）來與同學仔分享交流。（朱安妮攝）

【明報專訊】相信大部分小朋友都吃過士多啤梨，甚至試過跟爸媽到農場把新鮮的士多啤梨摘回家慢慢品嘗。紅彤彤的士多啤梨不但味道好，外形又討人歡心，但它們的成長故事，你又知道多少？適逢士多啤梨當造，有慈善機構舉辦「士多啤梨節」，讓大小朋友透過親身種植、觀察和分享等活動，不但可對這種水果加深認識，同時亦可感受農夫辛勞，以及領悟生命的獨特。

文：顏燕雯

2023年11月，香海正覺蓮社佛教陳式宏學校（下稱式宏家）二年級學生一同在校園種植士多啤梨，從幼苗開始，每天小息時都會分組悉心料理自己的盆栽，包括淋水、施肥、除草，到1月喜見開花結果。校長方子蘅說，這個過程不但能培養學生的責任心，看到別人的盆栽比較茁壯，自己的開花結果較慢，也能做到共學、互相鼓勵和欣賞，並明白到生命的獨特，因為每棵士多啤梨就像每個小朋友一樣，成長速度也不一樣。學生回家又會跟父母分享有機種植的概念，學生和家長同樣有得着。

體驗農民辛勞 培養解難能力

於式宏家成長的60棵士多啤梨幼苗乃由本地農圃壹米田贊助送出，亦是慈善機構「農心行動」舉辦「香港本地士多啤梨節」的其中一個活動項目，由「農心行動」董事文誠任及項目統籌張潤興合作策劃。張潤興為香港城巿大學前教授，他表示，自2023年6月漁護署主辦的2023本地有機西瓜節後，便萌生在港舉辦首屆本地士多啤梨節的想法，並自9月開始實行。這個士多啤梨節的項目主要分兩大部分，第一是學校巡禮，讓本地小學生享受種植士多啤梨的樂趣。他找來已退休、沙田崇真學校前校長洪細君來幫忙，招募本地9間小學，除式宏家，還有浸信會呂明才小學、胡素貞博士紀念學校、基督教香港信義會信愛學校、九龍城浸信會禧年（恩平）小學、路德會梁鉅鏐小學、保良局莊啟程小學、東華三院蔡榮星小學及仁濟醫院蔡衍濤小學，每間學校均獲得由壹米田贊助送出10多盆至60盆士多啤梨幼苗，然後再派義工前往學校教授學生如何照顧士多啤梨盆栽。參加的學校可自由安排參與種植活動，並鼓勵學生參加填色和四格漫畫繪畫比賽，藉此記錄栽種士多啤梨的感受。

由於每間小學都可自由安排細節，活動設計更具彈性。式宏家便選擇讓全級二年級學生參與，以二人為一小組，負責照顧一盆幼苗。負責教師李潔玲說，小息時學生都會在學校的園圃淋水及除草等，而又因他們採用有機耕種方法，如用雞蛋殼代替化學肥料，學生也可藉此了解農藥對泥土、植物生長和環境的影響。又因為每盆幼苗的成長速度不一樣，有學生因仍未見到開花而不開心，更有學生的士多啤梨被鳥兒吃掉，「這些都是很好的學習機會，讓他們明白農夫的辛苦，知道栽種植物需要有耐性及堅毅的精神，也學會想辦法解決問題」。

助本地農夫建立品牌

至於項目第二部分是巿區巡禮，把本地農業推展至社區給公眾認識。在擁有豐富籌劃農墟經驗的文誠任策劃下，社區巡禮幾個月來已舉行多個活動，包括2023年12月在小白鷺餐廳及茂蘿街7號分別舉辦親子士多啤梨主題活動及有民歌表演的都巿農墟，藉此使公眾對本地農業加深認識，並讓本地農夫販售農產品。「士多啤梨節的其中一個重要目的，是為本地農夫建立一個製造自己品牌的機會。本地九成以上果菜都是由內地運送而來，因成本等問題，本地農夫很難在巿場上跟他們競爭，我們只想做些事情，讓他們的血汗得到回報。」張潤興說。

士多啤梨節巿區巡禮的其中一站將會在周末（20、21日）於中環PMQ的味道圖書館舉行，活動包括士多啤梨主題拍照打卡位、士多啤梨親子繪本伴讀、本地士多啤梨杯子蛋糕工作坊及校園士多啤梨繪畫比賽作品展覽，周六（20日）更加會舉行參與學校的填色和四格漫畫繪畫比賽頒獎禮，大家亦可在當天欣賞得獎作品，有興趣參與工作坊的家長和小朋友可預先報名參加，以不同活動感受士多啤梨的色香味。

■INFO

親子繪本伴讀+本地士多啤梨杯子蛋糕工作坊

日期︰1月20及21日（周六及日）

時間︰下午2:30至3:30 / 3:30至4:30

對象︰5歲或以上的小孩及一名陪同家長參加

費用︰$120（味道圖書館會員）、$140（非會員），一名小孩及一名陪同家長出席，並包括PMQ味道圖書館即日通行證一張

報名︰pmq.hk/qm4Ml

地點︰PMQ Taste Library味道圖書館（H504 Veranda, Block B, PMQ）

◆校園士多啤梨繪畫比賽得獎作品展覽

日期︰1月20及21日（周六及日）

時間︰上午11:00至晚上6:00

費用︰免費

[Happy PaMa 教得樂 第484期]