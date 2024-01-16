自在講媽：療癒始於有質素的陪伴

【明報專訊】家傭聖誕假期回鄉，於是乎連續兩個星期都親力親為照顧家人，是全職工作差不多1年後，重拾家庭「煮」婦的角色，照料家庭的技巧生疏了，唯有多叫外賣……還好老公合作，巨嬰不再，自動波做家務。孩子也長大了，哥哥會主動照顧弟弟，弟弟也懂得自己找樂子。不過，只要我坐下來喝杯水，兩兄弟便會走過來搭訕，對話內容不重要，他們需要的是媽媽的臨在，有質素、質量的同在。

真誠 不敷衍 不批判

兒童及青少年壓力爆煲，是過去幾個月的燙手山芋，早前又有小朋友企跳，有公眾人物了結生命；大家哭過、罵過，有什麼事我們可以自發做起？我想，其中一樣可以由自己做起的，便是立刻在伴侶、親子關係中，栽培有質素的陪伴習慣。

有質素的陪伴是真誠，不敷衍，不批判，沒有對錯思辨的全然臨在，純粹在當下與家人連結。舉個簡單例子，吃飯用膳就不要玩手機；陪孩子砌積木，腦袋就不要想明天的行程；和老公一起摺衣服，嘴巴不要忙於發牢騷。食不言寢不語，專注當下，就可以提升質素。有質素的陪伴難能可貴，亦都可以創造療癒的條件。人類本來就是群居動物，共生、互相扶持，我們沒有獨善其身的本事。

但科技發展、疫情、政治糾紛，這幾年香港人都急速個體化；單單是網課，就已經讓很多學童錯失了學習建立關係的啟蒙階段。不能夠「靠自己」、失去連結的我們，很容易迷失、鑽牛角尖，把情緒壓下去，成為一個個行走的燜燒煲、情緒炸彈。沒有別人陪伴，就沒有反饋、學習排遣鬱悶的方法；反過來說，真誠陪伴已經提供到共情、共鳴，讓人感到原來我並不孤單。

「媽媽，你要喜歡你自己」

這個假期的陪伴過程，雞蛋仔給予我一段療癒的小對話。話說我呻了一句工作好累，無意識地嘆了一口氣；兒子靜靜地握着我的手，過了一會，溫柔地問：「媽媽，你喜歡自己嗎？」

我沉默了，感受內心的躁動，為什麼這麼問？他堅定溫柔地追問：「媽媽，我想知道你的答案，你對自己的想法，你喜歡自己嗎？」

我有點心虛，大概喜歡吧……反問他同一個問題，雞蛋仔真誠地說：「我很喜歡我自己，我有很多強項，雖然我不會閱讀但我會砌樂高，我會畫畫，我有創造力，所以我很喜歡我自己。媽媽，你都要喜歡你自己。」他真誠的陪伴，讓人有力氣面對及接納自己，有動力面對挑戰，療癒就是從這裏開始。

文：彭梓雅

作者簡介：註冊社工，認證MBTI分析師。現職大學助理講師（臨牀督導），關注兒童及青少年身心靈健康。二子之母，積極實踐正念家庭生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第484期]