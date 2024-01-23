本周FOCUS．採訪手記：平心靜氣與孩子溝通

【明報專訊】記者作為一個媽媽，很明白自孩子出生後，父母總會遇到大大小小的難題，但並非每個人都懂得用合適的方法去解決，因此當在育兒路上出現不同的狀况時，如果處理得不恰當，輕則令親子關係弄僵，重則傷及孩子及自己的身心。現在人人都說生仔要考牌，大概就是這個意思。

聆聽孩子需要

今期訪問了繆美詩和施蔚藍兩名Parent Effectiveness Training（P.E.T.）導師，自己都很希望從她們身上偷師，學會一招半式來應付開始踏入反叛期的兒子。

從二人的分享中，知道她們也曾經撞過板，後來經過不斷學習，才領略到與孩子溝通的竅門。這個家長課程看似涉及很多複雜理論，但回歸基本，其實都是告訴作為父母的我們，要懂得平心靜氣去聆聽孩子的需要，而這往往卻是我們最忽略的部分。

權威式管教不利溝通

也許我們這一代的父母，不少是在上一代的權威式管教下長大，所以我們也習慣以這種方式對待孩子，「只有我講，沒有他講」。但繆美詩卻一語道破，認為這種溝通方法只會令孩子更加不想與你溝通。她更指讀過課程後，最大得着並非「搞掂了」孩子，而是認識自己更多。想知道課程的神奇之處，大家可留意今期的封面故事。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第485期]