家家有禮：繩結花朵藝術 打造花花世界

【明報專訊】新一年，不少家庭都喜歡在家中掛上如意吉祥的繩結裝飾。今年，新城市廣場與HomeSquare把繩結這項民間藝術轉化成春日裝置，與本地繩結藝術家Zoe Siu合作，帶來「新城市廣場×HomeSquare花結春園」大型節日裝置。6大打卡位包括新城市廣場內「『織』福園林」裏的「同心結拱門」、「唯美雲朵花瓶」、「花間夢椅」、「鯉躍福滿門」及「許願花樹」，展現繩結藝術與花朵元素的結合，打造出花飄仙境；HomeSquare場內的「結緣繡球花海」則令人置身於粉色花海，巨型花瓶中擺放着繩結花朵，底下的縷空設計方便大家舒適地坐着打卡。

為了在新一年加添活力，新城市廣場於不同角落設置富有傳統色彩的新春互動遊戲，如充滿童趣的「福魚彈珠樂」及許願儀式感滿分的「祈願滿福亭」。在HomeSquare則舉辦「花結．品味」年宵市集，集合超過20個本地手作品牌，以花與結為主題，準備了一系列手工繩結飾品、鈎織品、創意花藝盆景及各種年貨等，讓大小朋友都找到心頭好！

■INFO

「新城市廣場×HomeSquare花結春園」主題裝置

日期︰即日至2月25日

時間︰上午10:00至晚上10:00（新城市廣場）；上午11:00至晚上9:00（HomeSquare）

地點︰新城市廣場1期3樓中庭及HomeSquare 1樓中庭

查詢︰2684 9175（新城市廣場）；2634 0666（HomeSquare）

■送「提升福氣」利市封及時尚三角利市袋

新城市廣場及HomeSquare送出「提升福氣」利市封及時尚三角利市袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各1份。（圖2）

有興趣的讀者請於1月30日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「新城市廣場×HomeSquare花結春園」大型節日裝置是與哪名本地繩結藝術家合作？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第485期]