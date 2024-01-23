親子筆陣．永明的天空：2024會幸福嗎？

【明報專訊】除夕煙花過後，2024甫開始，惟遠近意外連生，「柳爺」事件令人驚訝，就像什麼不好的事都會發生，難道是一己悲觀？朋友們，你有同感嗎？英文有個常用字well，表示很好、健康、滿意，但願HappyPaMa的朋友們在新一年All is well！

有聽過wellness嗎？Wellness一般譯作健康，望字生義，well加上ness，好東西吧！如果wellness意謂健康，那麼「健康」的定義又是什麼？世界衛生組織於1948年就指出：「健康不僅為疾病或羸弱之消除，而是體格、精神與社會之完全健康狀態。」換言之，健康不單是指身強力壯，心理上、情感上乃至社交狀態也是關鍵指標。All is well是all-round well，全人全面，身心康泰。

要身心安康，個人情緒狀態就是wellness的簡易寒暑表。須知道心情是我們的隱形外衣，表面開心不一定內心安寧，肉眼看不見心裏的情緒和感受，它們時顯時藏，一旦佔據了你生活的駕駛座，稍不小心，後果堪虞。據聞「股神」巴菲特認為，情緒穩定比高IQ更重要，因為投資最重要的是穩定的情緒和獨立思考能力，想all-round well不妨重新認識自己的情緒，好好了解這個終身拍檔。

與負面情緒共處 化作生活動力

最近剛與家長好友們完成了一次「讀書會」，共讀了日本作家西多昌規《不被情緒左右的28個練習》，獲益良多。作者於書中提供不少實用例子，讓我們明白雖則未必能重設生活中不如意之事，惟人人皆能按個別情况，於一念之間換個角度，將「負面」情緒化作前進力量。

作者認為：「感覺恐懼與不安，並牢記在心，是生物為了生存的必要本能。」西多先生直截了當奉勸大家，不愉快的事我們不會忘記，既然不能刪除或者放下負面情緒，倒不如與狼共舞，學習與之共處，創造優質的生活動力。

以思考調節情緒 為壓力訂「賞味期限」

他有兩個重要提醒，大家不妨細味一下。他說：「大腦會被一時的情緒牽着走……要將情緒言語化，別讓情緒作主。」他認為如果我們能夠勤加練習，提升覺察力，就能區分情緒與思考；其中有效的方法是用語言「命名」情緒，例如感到生氣時就說：「我真係好嬲！」美國腦神經科學家Daniel Siegel也有相同的提醒，簡單而言就是：Name it to tame it，弱化那個「爬蟲類大腦」，同時啟動思考和判斷功能，令起伏的情緒得以恰度調節。

作者的第二個建議是：給壓力一個「賞味期限」。賞味期限，大家懂吧！作者認為：「面對有壓力的事，自己設定一個期限……知道期限就能撐下去。」當你活到一把年紀，還會懷疑人生無常嗎？總會明白有些困難未必霎時結束，恍似走在不見盡頭的隧道……那麼，就自訂一個或多個「小結」吧！好借機轉換心情，重新評估現况，避免盲從附和，也讓情緒成為自己的探熱針，適時調整策略，按需要作出情理兼備的智慧之選。

新年伊始，龍年將至，祝願大家日日是好日，無事是貴人。

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

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[Happy PaMa 教得樂 第485期]