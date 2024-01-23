教大GPS：音樂教育的力量：開發孩子語言及認知潛能

【明報專訊】很多學童從小就開始學習樂器，除了訓練他們的音樂感，亦希望能提升語言能力。近年來，音樂訓練對語言能力在認知和神經層面上的影響愈來愈受關注。究竟音樂教育與語言認知發展有什麼關係？學童應該怎樣學習音樂才能改善語言能力？

要了解音樂與語言認知發展的關係，我們先要認識大腦的構造。大腦內的布洛卡區（Broca's area）和韋尼克區（Wernicke's area）是處理語法和詞彙相關的區域，並在某些情况下處理語言相關的表演能力。由於語言學習和音樂訓練是有共同性質，例如，當我們朗讀和唱歌時，大腦內的活動是十分相似的。因此，通過特別設計的音樂活動可以有效加強語言發展。

有效練習 音樂語言相互增強

另一方面，人們在處理音樂或語言上的方式都十分類似，甚至是以相同的方式來學習音樂結構和理解語言規則。研究表明，已接受音樂訓練的兒童更能在音樂和語言領域中發現聲音和語調的差異，這種音韻意識能力能夠幫助他們識別不同的語音，掌握語言的音節、音素等，在語文發展上至關重要。所以，音樂和語言學習是可以透過有效的練習，相互增強效果。

聆聽代閱譜 提升專注力

須注意的是，要有有效的音樂練習才能提升語言能力。基於語言和音樂學習的共通，當家長和子女在家中作音樂活動時，可以留意以下3點﹕

1. 學習音樂不應由閱譜及樂理開始。家長可以嘗試通過聆聽音樂來培養幼兒對聲音的敏感度和感知能力，並且鼓勵幼兒在聆聽過程中參與唱歌或用敲擊樂器打拍子，讓他們通過主動參與來提升專注力。

2. 音調是音樂和語言的基礎，訓練幼兒的音調感知能力對於他們的音樂和語言發展都非常重要。家長可以通過聆聽音階、用律動模仿樂句的走向等活動，幫助幼兒理解和掌握不同的音調。

3. 可以為幼兒選擇不同風格和類型的音樂，讓他們接觸不同的節奏、旋律和音色，從而豐富他們的音樂體驗。

文：江肇衡（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

莊浩琛（香港教育大學幼兒教育學系研究助理）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第485期]