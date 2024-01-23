善養救未來：「被喜愛」的需要

【明報專訊】我很喜歡寫作，很喜歡跟大家分享自己的信念和經歷，所以開設了facebook專頁寫文章。讀者的按讚、回應和私訊也給了我很大的滋養，但我留意到自己蠻介意有多少人看我的帖子，有多少人按讚，也會跟其他專頁比較，很羡慕別人有那麼多追蹤者和留言。

探索「追Like」心態

終於有一天我沉澱下來，好好去探索我這個「追Like」的心態，發現背後原來是「被喜愛」的需要。我很希望我的文章被喜愛，希望我自己被喜愛，很羡慕其他人有這麼多人喜愛。

我小時候爸爸便離世了，媽媽母兼父職壓力很大。媽媽很愛我，但管教得很嚴，生怕我學壞，所以對我是批評多，肯定少。我印象中媽媽是不苟言笑的，我經常感受到媽媽對我的要求，但不太感受到她對我的喜愛，我總是不能讓媽媽稱心滿意似的。上了小學後，同學都不喜歡跟我玩，就算偶爾有人願意跟我一起，也很快會被我惹得不高興而離去。（大了才發現我應該是有認知或感統問題，導致常常弄痛同學而不自知。）

這情况維持到中三左右，我終於能好好地壓抑情緒和隱藏自己的想法，學會迎合和取悅別人，情况才慢慢改善。但當我隱藏起自己真實的一面，便更覺得沒有人會喜歡真實的自己。

就這樣，這「被喜愛」的人性基本需要，從小到大從來都沒有被滿足過。現在更透過「追Like」呈現出來。

寫作為討好別人？

我早期的寫作會很小心用詞，因為想要吸引多點讀者，想要「被喜愛」；同時也怕文字會觸發到別人，或怕一些前衛的想法會嚇走讀者甚至導致被攻擊。在寫作上我是處於「討好別人」和「保護自己」的模式。但我近年的學習讓我明白，真正喜歡我的人，無論我如何，他一樣會喜歡我；而如果我不呈現自己真實的一面，別人便沒機會喜歡真正的我。這要很感激一班善養伙伴，他們總是說喜歡跟我相處，會接納甚至欣賞我的陰暗面，鼓勵我做自己，但也會直接說出我讓他們不舒服的地方。這種包容但坦誠的關係，讓我不用提心吊膽地猜他們是否口說喜歡但內心討厭我，也讓我慢慢相信就算我讓對方不舒服，對方也不會離棄我。（有療癒的伙伴真的很重要！）

重拾初心 忠於自己

我現在嘗試更忠於自己的寫作，也會提醒自己，我寫作是因為我真的喜歡分享，而不是為了取悅別人，不是為了要有很多訂閱或回應。重拾寫作的初心，讓我可以繼續享受寫作。

同時我也很想滿足我孩子「被喜愛」的需要，所以很多時當孩子找我時，我都張開雙臂以溫暖的微笑迎接和擁抱他們。我女兒不止一次主動跟我說：「媽媽，謝謝你常對我笑，謝謝你那麼喜歡我。」

在推廣善養時，不少家長向我反映說不知具體要如何做，那時候我就會對他們說：「那你就多對你的孩子笑吧，每天都對他們笑，擁抱他們，讓他們感到你很喜歡他們，那已經很好了！」

文：周芷欣

作者簡介：佛系媽媽芷欣，佛法輔導碩士，育有一子一女。原本家庭事業兩得意，產後卻陷入抑鬱。後來接觸到《善養小童成大同》一書，從中看見自己抑鬱背後的童年創傷，深受感動，最後憑借佛學和內在小孩走出陰霾，放棄原有工作，致力推廣善養和療癒。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第485期]